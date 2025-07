Samantha Hudson: "Una tiene miedo cuando ves que con cada cambio de Gobierno peligran tus derechos fundamentales"

Samantha Hudson tiene múltiples facetas, como si fuera una artista del Renacimiento. Es cantante (este año ha sacado su tercer álbum, 'Música para muñecas'), actriz, activista, 'influencer', icono LGTBIQ+, hace 'performances'... Ahora ejerce de entrevistadora diseccionando el mundo del arte contemporáneo en la serie documental '¿No seré yo una obra de arte?', que llega a Filmin este viernes 1 de agosto. En el programa conversa con diferentes expertos, a los que muchas veces sorprende con sus inesperadas preguntas y reflexiones: directores de museos, galeristas, críticos y artistas, como Manuel Segade (director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Abel Azcona (artista contemporáneo) y Pablo Berástegui (director de La Casa Encendida), recorriendo el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid al Museo Guggenheim de Bilbao, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el recientemente cerrado Museu de l'Art Prohibit de Barcelona y el CA2M de Móstoles.

¿Cómo ha llegado a presentar un programa sobre arte contemporáneo?

Fue una propuesta de Firstwall Estudios. Querían hacer una especie de formato videopodcast un poco extraño y marciano con una entrevistadora que hablara con agentes culturales del arte contemporáneo para acercar ese universo por momentos pretencioso a un lenguaje más llano y universal. A medida que íbamos rodando íbamos cercando el tono, a ver si iba a ser un poco más deslenguada o un poco más incómoda. Para mí tenía todo el sentido, porque hice el bachillerato artístico y soy una artista musical.

Samantha Hudson, en '¿No seré yo una obra de arte?' / FILMIN

Como dice, al arte contemporáneo se le suele achacar que está muy alejado de la gente de a pie.

Cuando vas a un museo, sales sintiéndote un poco idiota, como si las obras te escupieran a la cara. Lees una cartela y todavía te encuentras con un lenguaje codificado que te hace sentir que no formas parte de ese universo, lo que nos parecía algo a atajar. El programa pone en duda todas las estructuras rígidas en torno a las cuales se ha construido ese mundo, incluido el museo como institución. Había que bajar a tierra todos esos conceptos y abordarlos desde un aspecto distendido y con ligeros toques de humor y desconcierto.

Lleva guion, pero da la sensación de que lanza las preguntas que se le van ocurriendo.

Llevaba un guion para saber los ejes centrales pero no tenía ningún problema en interrumpir la conversación para hacer una pregunta que se me pasara por la cabeza. Hay una cuestión que es un poco el 'leitmotiv' del programa, que es acerca de los baños de los museos. Porque uno no tiene que entrar allí exclusivamente para ver una obra de arte, también puede hacerse un pis tremendo. Son preguntas que muchas veces no tienen cabida porque todo tiene que ser sesudo, denso y erudito. ¿Por qué no preguntar también si hay 'cruising' en los baños del Guggenheim?

¿El arte tiene que ser provocador?

No sé si provocador, pero tiene que generarte una sensación, provocarte una risa, un llanto, una náusea... Algo tiene que transmitir.

¿Y es un arma política?

Desde luego. Para las disidencias el universo del arte ha sido un terreno fundamental para desarrollar su vida laboral e incluso conceptos más abstractos como pueden ser la identidaf. Muchas personas 'queer' han formado quienes son en escenarios artísticos, a través de la 'performance', la danza, la música... En los tiempos que corren, el arte debería tener un compromiso político, estar posicionado, porque si no se queda en entretenimiento.

Durante las entrevistas usted aporta muchos comentarios sobre su vida personal. Como cuando le confiesa al artista Abel Azcona que siente que tiene un lugar provisional y espera volver "a las alcantarillas" en cualquier momento.

La precariedad es un monstruo que no para de acecharte. Actualmente soy consciente de mis privilegios, pero ni soy una rica heredera ni gozo de recursos ilimitados. Al final me autofinancio la mayoría de cosas, los videoclips, la puesta en escena, los directos... Una tiene miedo, claro. Sobre todo cuando ves que con cada cambio de Gobierno incluso peligran tus derechos fundamentales, tus libertades más básicas. Así que es algo que no te sacas de la cabeza. Creo que a Firstwall y a David Navarro [el director del programa] les interesaba mi figura porque la conciencia de clase siempre ha formado parte de mi discurso. Y la crítica al capitalismo, al hecho de que tengamos que producir sin límites para poder seguir financiándonos, vivir, y seguir produciendo, y ser consciente de esa rueda que afecta sobre todo a los jóvenes artistas y a los más pequeños.

¿No le da respeto cuando la definen como uno de los iconos más influyentes de la generación Z?

Yo creo que he trascendido la generación Z. No te haces una idea de la cantidad de señoras que me paran, o de hombres de la edad de mi padre que me felicitan por mi trabajo. Yo diría que Samantha Hudson es un icono intergeneracional.

¡Más respeto todavía!

Yo intento hacer lo que puedo con lo que tengo, y eso es lo único que me impora. A veces da vértigo estar tan expuesta mediáticamente, tiene sus luces y sobre todo sus sombas. Pero intento aprovechar cada altavoz que se me concede para, al menos, ser entretenida o lanzar un mensaje contundente acerca de algo que me parezca que tenga valor.

Samantha Hudson, en una foto promocional de su álbum 'Música para muñecas' / Jara García Azor

Uno de los mensajes que lanza en el programa es que la industria de la belleza es pedófila.

La industria de la belleza es pedófila porque no es casual que el ideal sea parecer un adolescente y eso, desde luego, es cuanto menos problemático. Los cuerpos sin pelo, esa obsesión por no tener ni una arruga, por el colágeno, el fetichismo con la virginidad, con lo joven... El ideal de belleza, sobre todo el femenino, se ha construido en torno a una perpetua juventud que es inasumible, por el simple hecho de que envejecemos. Luego está también esa obsesión de mucha gente joven, incluso menores, por tener un aspecto como más adulto, a veces hipersexualizado, reforzado por los medios y por todos los 'inputs' que reciben.

¿Ha llegado a alguna conclusión en torno al título del programa? ¿Es Samantha Hudson una obra de arte?

Yo he concluido que una es lo que quiera. Y luego quizá te enfrentes a la tarea de convencer al resto del mundo de que estás en lo cierto. Es algo que podemos ver a través de Marcel Duchamp, del dadaísmo, del plátano de Cattelan, de esas esculturas que eran una rueda de bicicleta con un taburete que ponían en un museo y decían que era arte. Pues si convences a la gente de que lo es, lo es. Así que una puede ser una obra de arte siempre y cuando esté convencida y dispuesta a defenderlo a capa y espada.