Mònica Terribas destapa los abusos en el Opus Dei: "Se debería compensar el daño psicológico a tanta gente"

Hace cuatro años, cuando Mònica Terribas dejó 'El matí de Catalunya Ràdio', recibió un correo electrónico de una mujer a la que no conocía donde le relataba el trato abusivo laboral, psicológico y espiritual que había sufrido durante sus años al servicio del Opus Dei. Le contaba que hacía dos décadas que había dejado la Obra, pero que hasta entonces no había podido hablar. La periodista decidió investigar más a fondo y encontró muchos más casos de mujeres, de diferentes edades y procedencias, que le explicaban experiencias muy similares dentro de esta institución secular de la Iglesia católica surgida en la España de 1928 de la mano del después canonizado Josemaría Escrivá de Balaguer. Los testimonios de 13 de ellas articulan 'El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei', docuserie de The Mediapro Studio para HBO Max.

"Esta no es una serie para explicar el poder del Opus o su historia. Ya hay muchos libros que hablan de ello. Aquí hablamos de las vidas de las personas, de si hay una vulneración de derechos, de si hay un reflejo de los valores cristianos en lo que vivieron estas mujeres", señala Terribas.

Porque las protagonistas del documental, procedentes de diferentes puntos de España, México, Argentina, El Salvador, Irlanda y Reino Unido, detallan cómo trabajaron durante años para el Opus "sin cobrar" y sin cotizar en la Seguridad Social, cómo controlaban su correspondencia, les alejaban de sus familias e incluso se apropiaban de herencias. "Las instrucciones del Opus dicen que dejarás el fruto de tu trabajo y de todas las indemnizaciones que cobres a lo largo de tu vida a la Obra, que es tu familia. De la misma manera, haces un testamento en favor de unas entidades y de unas fundaciones o de unas personas físicas o jurídicas que no conoces", afirma Terribas.

"El cansancio es una baza para hacerte más débil y manipulable”; “Cuando sales, de pronto, no te conoce nadie. 22 años de mi vida en el Opus Dei se hicieron humo. Mis documentos no tienen validez oficial”; “Conozco muchas personas a las que el Opus Dei les ha hecho la vida miserable después de salir. Eso es brutal”, se les escucha decir a las protagonistas.

El Opus declina participar

"No son una, ni dos, ni tres malas experiencias. Son muchas las personas de diferentes países y de diferentes edades que explican exactamente lo mismo. Y eso no se compensa diciendo que hay gente que ha tenido buenas experiencias", subraya la exdirectora de TV3, que considera que "desde la Prelatura se debería explicar, reparar y compensar el daño psicológico que se ha hecho a tanta gente que ha dejado la Obra, que estuvo allí de buena fe, y que ha vivido esto".

La periodista intentó viajar a Roma para enseñarles las entrevistas y "darles el derecho a réplica". Pero el Opus se negó a participar. "Ellos tienen sus canales de difusión y sus medios y seguro que contestarán ahí, como también han contestado al libro de Gareth Gore, que colabora en el documental".

Mònica Terribas, en el rodaje de 'El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei' / Max / Virginia Martín Chico

Otros de los expertos que participan en 'El minuto heroico' son Antonia Cundy, periodista del 'Financial Times'; Laura Merino, psicóloga; Vega González, psicóloga clínica y directora gerente del Centro de Asistencia e Investigación de Socioadicciones (AIS); John Paul Lennon, psicólogo especializado en abusos religiosos y sectas, y Sebastian Sal, el abogado defensor del 'caso de las 43', exnumerarias auxiliares en Argentina y otros países de América Latina.

"En el Opus Dei hay toda una serie de normas y de funcionamiento de control psicológico y mental de la vida, del cuerpo y de la mente de las personas que los expertos que participan en 'El minuto heroico' identifican como coerción psicológica y de grupos sectarios", recalca Terribas, que siempre tuvo claro que quería enfocar este trabajo desde la perspectiva femenina, aunque también ha recibido correos de hombres que aseguran que le podrían explicar lo mismo que ellas. "Pero las numerarias auxiliares (las que se dedican a las tareas domésticas en los centros) siempre son mujeres".

Trabajar como sirvienta y sin sueldo

Sus testimonios son los más impactantes: "Me obligaron a trabajar como sirvienta, sin sueldo, durante años", explica una de ellas. "Te embelesan, te engañan, te coaccionan y te controlan", enumera otra. Soledad, depresión y suicidio son otras palabras que surgen habitualmente en sus relatos en esta docuserie en la que también se recrea la vida de estas mujeres en el Opus a través de la interpretación de Claudia Traisac, dirigida por Laura Sisteró.

Claudia Traisac, en 'El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei' / Max / Virginia Martín Chico

La actriz no solo les da vida, sino que además se ve cómo interactúa con ellas. "Algunas vinieron al rodaje y, de manera natural, corregían a Claudia, con lo que le dan veracidad y rigor a lo que hacíamos. No era nuestro guion, era el de ellas", destaca Terribas, que lo que pretende con este trabajo es visibilizar unas historias hasta ahora escondidas.

"Lo que más ilusión me haría es que los supernumerarios y supernumerarias, que es la categoría más frecuente en el Opus, esas personas que también tienen normas de vida pero que se casan, tienen muchos hijos y no viven el celibato, sepan de una realidad que seguramente no conocen a fondo", concluye Terribas.