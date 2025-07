Graduados: un nuevo formato televisivo

El día en que acabé el COU (Curso de Orientación Universitaria) yo tenía 17 años y ese hecho pasó desapercibido en mi casa. Recogí mis cosas, limpié el pupitre, llegué a casa, me comí un bocadillo y le dije a mi madre: "he acabado COU". Me contestó: "muy bien. ¿Ahora toca la universidad, no?". Comprobemos cómo ha cambiado el panorama.

Hace días me explicó un amigo que fue a la "graduación" de su hija una vez acabado el Bachillerato... Bueno, graduación... Eso que la modernidad se ha inventado y hace cuatro días lo ha puesto de moda celebrándolo en colegios e institutos.

Los recién graduados lo celebran como si tuvieran 40 años y fuesen a la boda de un artista de Hollywood. Los chavales visten como si hubieran terminado un doctorado en Harvard y lucen corbata por vez primera en su vida; las chavalas, por su parte, lucen vestidos extremados, y la familia aplaude, suda mucho y no para de hacer fotos y videos.

Es curioso que esa ceremonia sea poco real: el bullying no aparece, todo son sonrisas, los discursos de los tutores son muy largos, progenitores y alumnado están más pendientes de salir chupiguais en los selfies que de otra cosa... Mi pregunta es: ¿a partir de qué momento hemos normalizado estas mierdas y, hemos institucionalizado estas ceremonias de la nada?

Pues aunque sea desde la nada, me atrevo a sugerir que algún canal de televisión pacte con algunos colegios y adquiera los derechos de emisión de estas graduaciones. Ya visualizo el formato: antes de la ceremonia se incluyen entrevistas con familiares directos, videos de alumnos expresan la dureza del curso, confiesan sus expectativas para el acto... Adolescentes en pleno cambio de voz a quienes no se les entiende un pimiento...

Con los títulos de crédito despediríamos cada capítulo, donde escucharíamos el 'Hallelujah" de Leonard Cohen o el "Someone like you" de Adele mientras veríamos imágenes en cámara lenta de familiares llorando, de profesores sollozando abrazándose a alumnos (recordemos que la lágrima se cotiza hoy a medio punto de share por minuto emitido)... Y todo... todo por haber acabado un bachillerato.

Es posible que necesitáramos un abogado porque alguien impugnara la emisión de "Graduados" (que sería el título perfecto para el programa). ¿Quiere usted un abogado? Ya se imaginan cual puede ser la siguiente frase...