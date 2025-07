Me cuesta entenderlo

No entiendo que "La garita", un ingenioso contenedor del gran archivo de tve no haya tenido más crédito que sólo dos entregas en La 1. Sí: dos programas. Sus audiencias no rompieron audímetros, pero fueron más que dignas: un 9,6% un lunes y un 7,4% la segunda, en miércoles. El 'pegote' en medio del especial desde Torrepachecho no ayudó a fidelizar un espacio que iba en pañales. Total, que quienes iban a ser el recambio de "La revuelta", así se dijo públicamente, se quedaron en modo interruptus.

Me supo mal que el ingenio y el chiste rápido de "Vaquero & Clavero Asociados" no tuvieran mejor suerte y desde luego más continuidad en lugar de enviar el espacio a la nevera de La 2, todo un presagio de que un programa acabe en el tanatorio. No le dieron ni una semana.

Es penoso que se acuda al fácil argumento de "las redes se han expresado negativamente sobre tal programa". ¿De verdad un proyecto como "La garita" precisa de una lectura express de cuatro comentarios en twitter de usuarios que en su vida hay visto la escaleta de un programa? ¿En serio? O la casa jamás confió, o desde el primer día tenía los días contados, pero no se tuvo la paciencia que con otros espacios sí tuvieron. ¿Por qué? No lo sé. Keep calm que al final todo se sabe.

Todo ello dentro de un actual e incesante goteo en el que la corporación anuncia un sin parar de espacios de entretenimiento que se presentan, se graban, a veces se quedan en un cajón, a otras les pasa lo que ocurre en el triángulo de las Bermudas, cambian de La 1 a La 2 de un día para otro, a veces doblan la emisión durante dos días a ver si suena la flauta... Unas decisiones que percibo se toman atropelladamente, a saco, a matacaballo: un ejercicio diario de prueba/error más propio de la Telecinco o antena3 de los 90, que de un canal público en 2025.

Tenemos en lista de espera más entretenimiento: una versión televisiva del Trivial Pursuit, muy bien; nuevos programas presentados por Eva Soriano y Patricia Conde, muy bien... y el talent show Decomasters. Bien... Se llama "talent" pero es un concurso de decoración con famosos... Porque de Talent, nada. En el listado de concursantes aparece Isa Pantoja. ¿Alguien me dirá un sólo mérito que haya hecho esta mujer para concursar? ¿De verdad que en tve alguien cree que un sólo espectador, con audímetro, verá el espacio por la presencia de esta chica? De verdad...