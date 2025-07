Difama que algo queda

Tenemos nueva tertuliana en la oficina. Se llama Noelia Núñez, que puestos a especular y comprobado su modus operandi en los últimos años –y a riesgo de quemarme– yo no pondría la mano en el fuego de que ese sea su verdadero nombre. Una gran parte de lo que ha exteriorizado públicamente es falso. Supongo que pensó que cualquier mentira que se inventaba tapaba a la anterior hasta que se le amontonó tal cantidad de mierda que le ha explotado en la cara y ha tenido que dimitir. Normal, chica. Pensó que era la más lista de la clase y muchos pensamos que ni siquiera ha pasado por clase.

Desde hace pocos días le ha faltado tiempo a Mediaset para darle un sueldo y que su nuevo trabajo sea el de tertuliana del espacio que conduce Nacho Abad en Cuatro. Me pregunto cuál será el chryron que le colocarán cuando intervenga: ¿mentirosa compulsiva? ¿Ex política? ¿Miente que algo queda? Y lo peor: al haber basado sus últimos años de vida profesional en montar mentira sobre mentira, ¿quién le va a creer cuando tenga el uso de la palabra?

No se imaginan lo que añoro aquellas tertulias de TVE de los años 80 en las que aparecían personas ilustradas, educadas, cultivadas, que ni gritaban ni interrumpían frase alguna como Fernando Fernán Gómez, Rosa Montero, Santiago Amón, José María Gironella, etc...

Escribió en su día José Saramago que "la dignidad no tiene precio". ¡Joder, que no! ¡¡Desde luego que la dignidad tiene precio!! Exactamente el que marca el contrato que firmó como tertuliana; la misma chica que alardeaba hace cuatro días de llamar hijo de fruta al presidente del gobierno... y que se puso a llorar durante su intervención en Espejo público porque la insultaban desde Twitter. En fin, que la chica desconoce que todo esto le generará a medio plazo un coste reputacional tremendo, aunque lucirá el dudoso honor que supone haber tenido un escaño en el Parlamento. Y que nadie se engañe porque en pocos días se inventará un relato –total, ya no viene de otro– afirmando que es una víctima del sistema. Al tiempo.

A todo esto, Mediaset ya ha apresurado a sacar pecho anunciando públicamente que ha tenido "otra gran semana del programa En boca de todos alcanzando su segundo mejor dato histórico con una cuota de pantalla de un 7,6%".

"Todo ha sido un gran error", ha sentenciado. En efecto. El nuestro en creerla.