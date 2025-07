Dimitir es tendencia por primera vez en la historia

Desde el principio quedó claro que para el PP y sus satélites la dimisión de Noelia Núñez por engordar su currículum no era algo que había que ocultar, sino todo lo contrario: era una mano con la que abofetear al PSOE y a su eventual tibia reacción a sus escándalos de corrupción. "Que yo me aclare, si Noelia Núñez tiene que dimitir por hinchar su currículum, ¿qué hacemos con un presidente que plagió su tesis, una esposa que se fabricó una cátedra y todos sus compañeros del PSOE que se inventaron licenciaturas? El listón debe ser el mismo para todos", escribió por ejemplo @AntonioRNaranjo .

Aitana Bonmatí llevó el miércoles a España a su primera final de la Eurocopa femenina, que se disputa este domingo. No lo hizo de cualquier manera: la jugadora del Barça esperó hasta el minuto 112 de la semifinal contra Alemania (es decir, hasta la segunda parte de la prórroga) para inventarse un tiro a puerta cuando la lógica y la costumbre aconsejaban un pase atrás, como los 200 que no habían servido de nada hasta entonces. Después dijo que lo tenía estudiado, que el entrenador de porteras le había dicho que Berger, la portera alemana, se olvidaba del primer palo en esas jugadas, pero aquello fue una genialidad, al alcance de pocos jugadores de cualquier género o sexo. "Chuté con todo, no quería llegar a penaltis", dijo Aitana justo al acabar el partido. Su acción recordó muchísimo a la de otro número 6 de España, Andrés Iniesta, cuando marcó el gol que, en 2010, dio el único Campeonato del Mundo a la selección masculina de fútbol.

La Eurocopa que termina este domingo ha permitido constatar que el fútbol femenino se acerca al masculino en muchos otros ámbitos. Los estadios llenos. Las audiencias millonarias en televisión. La atención de la prensa escrita: los cuatro diarios deportivos más importantes del país destacaban en sus portadas como primera noticia la gesta de España. Y también, como podía comprobarse en las redes sociales, que los polarizadores de uno y otro lado trataron de incrustar en su relato la victoria de la selección femenina. El fútbol casi nunca es solo fútbol, pero hay gente que parece que no sabe disfrutar del momento sin arrimar el ascua a su sardina. "Aitana Bonmatí es todo lo que odian los fachas: mujer, catalana, feminista y defensora de los derechos LGTBI, de los migrantes y del pueblo de Palestina. Hoy ha dado la clasificación para la final de la Eurocopa con este golazo. Crack total", dijo por ejemplo, de forma extemporánea, @FonsiLoaiza.