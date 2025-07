Nadie al volante

Hoy no toca ni tele, ni radio, ni prensa, ni publi, ni redes sociales, etc... Nada de eso. Hoy comento las diferentes maneras en las que comunicamos desde el interior de nuestro vehículo. Parémonos a pensar las muchísimas formas en las que transmitimos nuestro estado de ánimo cuando nos subimos al coche, porque es ahí cuando empieza un teatrillo que acaba formando parte de nuestro día a día comunicativo y que, en algunas ocasiones, nos hace perder los nervios.

Tengo una amiga, experta en movilidad, que suele comentarme que un coche es una máquina de matar. Creo que no le falta razón. Y que todavía hay mucha gente que no es consciente de ello, porque con la cada vez mayor seguridad que reúnen los vehículos, parece que antes de emprender un viaje que puede ir desde una calle a la de al lado, nos tengamos que preparar para un viaje espacial.

Hay quienes transmiten desde una gestualidad dirigida a alguien de quien desconocemos si nos está escuchando: elevando las manos (¡qué no lo ves que te has saltado un semáforo en rojo!...) Claro, todo ello ayudado verbalmente con expresiones del tipo: "¡¡te has quedao sin postre porque te has comido un ceda el paso como una catedral, chaval!!"; o sin olvidarnos de un buen taco del que dicen que libera el alma "¡vete a tomar por saco asqueroso, ¡¡asqueroso!!, que por poco me arrancas el retrovisor!". Todo ello delata una tensión y una permanente mala folla que nos invade y que transmitimos.

No me olvido del llamado insulto amable en formato playback, realizado con la boca pequeña y que se manifiesta cuando estamos buscando aparcamiento, nos ponemos junto al coche que pensamos que abandona el estacionamiento, le preguntamos ayudándonos con el dedo: "¿Sales?", que en el 99% de los casos la respuesta es que "no", que no se va, y que nadie dude que nuestra respuesta es "no pasa nada... hdp". Eso sí, siempre en playback. Esto ya forma parte de nuestro ADN.

Hay quien manifiesta su enfado haciendo mucho ruido con el motor (¡hola, youtubers con Lambo!), porque tienen delante a alguien que consideran que va despacio y cuando lo adelantan apuran la marcha generando un ruido similar al de una hormigonera... Broum, brrroummm... ¡¡Que se note que están enfadados, que se note que quieren ser vistos con su cochazo!! Es verdad que aunque conducen, sabemos que en el fondo no hay nadie al volante...