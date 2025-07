Laura Boado, camarera en 'First Dates', entra de lleno en el jacuzzi y desata el caos en plena cita

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro, ahora en Telecinco. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

En la emisión de ayer, el programa de Cuatro juntó a María Corazón, de 71 años, y a Rambito, de 60 años. Solo al llegar al restaurante de citas, la soltera explicó que su gran virtud para enamorar a los hombres es su sentido de humor, pero también por tener las ideas muy claras.

Su cita derrocha optimismo por la forma en que desea disfrutar la vida, ya que busca en 'First Dates' una compañera de vida que sea tan divertida como él. La primera reacción entre ambos fue positiva, pues Rambito alucinó: "¡Virgen santa! ¡No me digas que eres tú! ¿Te acuerdas de mí?".

La malagueña confesó a Sobera que "no, no, que va. No me lo he cargado. No me lo he follado", debido a que solo se trataba de una broma del soltero de 'First Dates'. Sobre la cita, todo fue sobre ruedas, ya que compaginaron desde el primer momento. Poco a poco la tensión sexual fue aumentando.

Al llegar al jacuzzi de verano, Rambito desveló que "me encantan los masajes con final feliz". Al mismo tiempo, la soltera reconoció que estaba muy caliente a causa de su perfume "de macho".

En ese instante, la camarera Laura Boado decidió entrar en escena para calentar la situación. La joven no dudó un instante en meterse de lleno en el jacuzzi con la pareja, con el objetivo de bailar un rato con ellos dos. En el momento decisivo de la cita, ambos decidieron abandonar el programa juntos. En esta ocasión, el amor triunfó en 'First Dates'.