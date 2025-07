Los ultras no logran prender la mecha del odio en las redes con Torre Pacheco

Una visita a las tendencias de X, antes Twitter, dejaba claro el interés con que los sucesos de Torre Pacheco se han seguido en esa red, y también las ganas de algunos grupos minoritarios de prender la mecha. Tanto el nombre del pueblo como muchas otras palabras relacionadas con los incidentes –cacería, Deport Them Now, Desokupa, bulos, xenofobia, San Antonio, incluso Blas de Lezo, que parece que también tiene que ver con el asunto, como veremos– se han convertido en 'trending topic' en la última semana. El salvaje ataque a un hombre, cuyos tres agresores han sido ya detenidos y no son del pueblo, fue la excusa para que los que quieren sembrar el odio atacaran a gente y a comercios, e intentaran que la sociedad, como hacen ellos, tomara la parte por el todo .

Tampoco son españoles pura sangre dos de los agitadores 'periodísticos' que estos días han rondado por Torre Pacheco, como puede vérseles sobrevolando por donde piensen que más conviene a su activismo. Vito Zoppellari Quiles, de padre italiano y jefe de prensa de Alvise Pérez, y Bertrand Ndongo, nacido en Camerún y militante de Vox, han visto cómo sus nombres también se convertían en tendencia esta semana en las redes sociales.

Quiles ha llegado a lo más alto en X principalmente por tres episodios. El primero: una pregunta a Ione Belarra, que lo estaba esperando y que, en vez de mostrar la cintura que tiene con él Gabriel Rufián, lo amenazó con llevarlo "a la fiscalía". El segundo: un enfrentamiento que tuvo con un dirigente local de Podemos, Víctor Egío, que después presumió de haberlo amedrentado. Y el tercero: el compadreo que muestra con él en un vídeo un policía local.

Bertrand es claramente más contundente, o más descerebrado, según se mire. Primero, alentó en las redes el acoso a una periodista de TVE, Esther Yáñez, que tuvo que requerir la presencia policial ante el hostigamiento al que la estaban sometiendo los ultras. Ndongo no solo no lo condenó, sino que lo jaleó en un tuit dirigido al presentador del programa donde trabaja Yáñez: "Bien merecido, @jesuscintora. Tu programa 'Malas Lenguas' para conseguir audiencia lleva días insultando a los vecinos de Torre Pacheco. La pregunta es, ¿si son tan ‘fascistas’ y ‘racistas’ como decís, por qué no me trataron así?", escribió, echando mano del comodín de su color de piel. En otro mensaje, en el que comentaba que el grupo Acción contra el Odio le ha denunciado, a él y a otros 18 "instigadores de la violencia racista", ante la fiscalía, Ndongo Bertrand fue más soez: "Nos vais a comer los huevos. Los míos más ricos, que llevan chocolate".