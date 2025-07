TVE se vuelca con el Pride Barcelona 2025, con Sharonne y Tània Sàrrias

Barcelona se viste estos días con los colores del arcoíris para celebrar el Pride 2025 con diversas actividades, como conciertos y fiestas. Pero el día principal es este sábado 19 de julio, cuando se celebra la gran manifestación bajo el lema 'La cultura LGBTQIA+ és cultura universal', que saldrá a las 18.00 horas desde la Gran Vía y Plaza Universitat hasta el Arco de Triunfo.

RTVE Catalunya se suma una vez más al Pride con un especial en directo, 'Orgull! 2025' (sábado, 19, La 2, 19.30 horas), que incluye la retransmisión de la manifestación y el desfile de carrozas. Estará presentado, como el año pasado, por Tània Sàrrias y Sharonne.

Reivindicación y celebración

"Me encanta que el lema este año sea alrededor de la cultura, porque, en definitiva, la cultura no deja de ser un hilo que nos guía a la realidad y a la creatividad", comentó Sharonne en la presentación. También destacó la importancia de tener la ventana de la televisión y que "haya tanta gente en casa que lo pueda vivir, ya que no solo es una reivindicación sino también una celebración".

Por su parte, Sarrias señaló que hacer un programa como este y reivindicar la cultura LGTBIQA+ "es clave, porque con más cultura seguro que hay menos delitos de odio".

Desde una carroza

Aparte de contar con Sharonne y Sàrrias como maestras de ceremonias, el especial tendrá a la periodista Marta Roca para recoger el ambiente en la calle, hablar con los asistentes y recabar el testimonio de figuras destacadas de la cultura y el activismo que pasarán por el 'photocall' instalado por RTVE.

La contextualización social e historica irá a cargo de Bernat Herrándiz, que ofrecerá datos clave para entender la importancia de esta jornada de visibilización y lucha. Al mismo tiempo Quim Esteban, el presentador del programa de Ràdio 4 'Plurals i singulars', participará desde una de las carrozas para explicar en primera persona cómo se vive la fiesta desde dentro.