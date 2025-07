HBO MAX EXTRA PREMIUM PLUS

Crear una plataforma con contenidos cinematográficos, series y documentales parece que da dinero; aunque no todas, claro. Creo que ya empieza a ver más plataformas que número de consumidores que están suscritos. Igual que los podcasts: ya casi existen más podcasts que personas que escuchan podcasts.

Ahora la plataforma MAX recupera su nombre original, volviendo al HBO Max. Debería ser, o es, un detalle anecdótico, sin nada más. O sin nada max. Eso sí, con alguna explicación, que no sería la primera vez. En menos de una década, la plataforma ha cambiado cinco veces de marca: HBO Go (en 2008), HBO Now (2015), HBO Max (2020), Max (2023) y hace horas que ha vuelto a HBO Max. Yo no lo entiendo, como nadie entendería que la Coca cola cambiase su marca una vez en la vida.

A mi me da lo mismo si mañana vuelven a cambiar la marca y HBO Max pasa a llamarse Poleifor. Pero para empezar: al usuario que paga la cuota mensual de una plataforma no quiere que le cambies el nombre porque le lías... El usuario paga la cuota, consume lo que le considera oportuno y mañana será otro día. A la tercera vez que no le guste o considere que la plataforma a la que está subscrito le aburre o no le aporta, se empezará a plantear si sigue pagando. Y a la cuarta vez que lo piense se dará de baja. Tener que tragarse una explicación que empieza con la expresión "querido usuario/a" es sinónimo de empezar a pensar... "ay, madre".

Ese cambio de marca ha implicado que alguien, desde un despacho de un edificio con muchas plantas, ha acabado convenciendo a una parte de miembros del consejo de administración para pensar que ganarán más dinero. O... ¿exactamente qué se pretende con el cambio? ¿Perder?

Habrá que buscarle algo positivo a todo esto, y por tanto creo que hemos de dar gracias eternas a las plataformas porque por ellas hemos aprendido vocabulario y términos que hace diez años desconociamos, como por ejemplo precuela, spin-off, o también "biopic". ¡¡Con lo fácil que era 'biografía', que ya la teníamos... y la seguimos teniendo!! Eso sí: qué guay que queda escoger un anglicismo procedente de "biographical Picture". En fin. Me temo que al final los humanos cada día nos parecemos más a los libros de matemáticas: sólo sabemos buscar problemas y es el único lugar en el que una persona puede tener ocho manzanas en una mano y siete melones en otra.