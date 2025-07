¡¡Es usted idiota!!

Este artículo va dirigido especialmente a todas aquellos humanoides que desean hacer negocio anunciándose en redes sociales prescribiendo mensajes cuyo contenido sirve para ahorrar tiempo, contando las bondades de la Inteligencia Artificial.

Recordemos que estas personas PAGAN por anunciarse, es publicidad pura y dura, y lo hacen a cambio de algo, insultando al destinatario, que además ni conocen, con frases del tipo: "no seas idiota"; “Estás fuera del mercado si no utilizas la IA…”. Hay una frase premium, y que no sólo utilizan ellos: "sal de tu zona de confort". A mí jamás se me ocurriría empezar a vender un televisor o unas zapatillas insultando a mi futuro comprador. A eso se le llama venta agresiva. No soy de ese equipo. Me da asco.

En sus videos reclaman atención con la ayuda efectos especiales de video (un miserable zoom, como si con ello te convencieran de las bondades del producto), o también con efectos de sonido, como la rotura de un cristal tras escuchar algo presuntamente importante. Tengo una propuesta para estos vendedores, que en mi caso, no es de humo.

Miren: me quedan once artículos escritos (con sus respectivos videos) para empezar las vacaciones. Como según ustedes a través de la I.A. en una hora se puede planificar y grabar todo el contenido de un mes, ¡albricias!. Prepárenme hasta el viernes uno de agosto esos once artículos de 2.400 caracteres cada uno y graben sus videos correspondientes, de menos de tres minutos. Que salga mi careto, con un buen audio (que no sea metálico que se nota la trampa) e inserten algún video retrospectivo del tema del que yo hable. ¿Qué tema? Ustedes o la IA lo sabrá, supongo.

En el video que acompaña el artículo hagan que yo vocalice bien, que algunos de ustedes vocalizan peor que un ÑU. Y acompañen anécdotas personales que he vivido en mis años de oficio relacionadas con el tema en cuestión, que es lo que creo que aporta valor a cada artículo. Se llama experiencia. ¡Ah! Y para no explicar las habituales, cuenten alguna batallita que yo jamás haya explicado, que también las hay. ¿Cual? Ustedes sabrán.

¡Ah! No les pediré que pinchen aquí debajo y vean un video de 15 minutos a cambio de un mail y un teléfono. Ustedes le dan importancia a que un video sea gratuito, como si lo normal fuera pagar por el contenido que uno desconoce. Y sigan vendiendo las mismas mierdas que yo iré a lo mío.