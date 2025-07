La sorprendente profesión de Rafa Castaño tras ganar el bote más alto de la historia de Pasapalabra: "He cambiado de vida"

Rafa Castaño ha vuelto a la televisión para formar parte de 'Agárrate al sillón', el nuevo programa de concursos de Telecinco. El ganador del bote más alto de la historia de Pasapalabra volvió por todo lo alto y le desveló a Eugeni Alemany algunos de los detalles de su nueva vida después de haberse convertido en millonario.

Ya han pasado más de dos años después de que Rafa Castaño acertase las 25 definiciones del Rosco y pusiese punto final a un tremendo duelo con Orestes Barbero, el concursante con más programas en la historia de Pasapalabra. El sevillano se llevó en marzo de 2023 un total de 2.272.000 euros, el bote más alto de la historia del concurso de Antena 3 después de haber estado durante más de 200 programas compitiendo de tú a tú con el carismático concursante burgalés.

Tras dar un montón de entrevistas y desvelar los planes en los que se iba a gastar el millonario premio del bote, Rafa Castaño desapareció por completo. El sevillano, licenciado en Periodismo y con un máster en Comunicación y Cultura, tuvo una breve aventura en El Cazador durante unos meses, pero la audiencia le volvió a perder la pista. Y es que el periodista no es muy fan de las redes sociales donde casi no publica absolutamente nada.

Antes de su salto a la fama como ganador del bote de Pasapalabra, Rafa Castaño ya había tenido alguna aventura en televisión. Fue participante de Saber y Ganar durante más de 100 programas y también tuvo un doble paso por el programa antes de triunfar cuando todavía era en Telecinco. El andaluz alcanzó los 62 programas y un bote de 67.800 euros. Este dinero le permitió convertirse en socio de la Librería Caótica en su Sevilla natal ya que uno de sus sueños había sido siempre tener su propio negocio de libros.

"He cambiado un poco"

En su estreno como campeón de 'Agárrate al sillón', Rafa Castaño quiso confesar cuál es su nueva vida tras vencer un histórico bote de Pasapalabra. "He estado principalmente descansando y también formándome. He cambiado un poco de vida ya que ahora me dedico a la Inteligencia Artificial", explicó el hombre que ha ganado más dinero en un programa de televisión en la historia de España.

El presentador del nuevo concurso de Telecinco, Eugeni Alemany, quedó alucinado con el cariño del público hacia Rafa Castaño. "Te aplauden mucho más que a mí. Si ya eras inteligente con la inteligencia natural no quiero saber como lo harás con la artificial. Los seis participantes deben estar acongojados de tener tu presencia", concluyó antes de dar paso al comienzo del programa.