La radio sin sillas.

Cada día se construyen más estudios de radio y más estudios de podcasts, como churrerías y fueran el maná económico de muchos emprendedores, aprovecho e insto a los responsables de diseñar y montar los nuevos espacios, sobre todo los de radio, que antes de empezar cualquier obra pidan opinión a los profesionales: locutores, técnicos y productores.

Por ejemplo, estoy comprobando que empieza a marcar tendencia el hecho de que a un costado del técnico exista un espacio dividido dedicado a la producción del programa, en lugar de que ambos compartan espacio. ¡Bien! Eso hace más cómodo el trabajo de ambos.

Otra cosa: tengo claro que estar bastantes horas sentado cansa, y mucho. En los magazines matinales de seis horas, o de tardes de cinco, estar tantísimo rato sentado supone una tortura: para los huesos, para la movilidad, para las piernas y para la salud en general. ¿Y si se da la posibilidad de hacerlo de pie?

No sería nada raro, porque históricamente la radio se realizaba de pie, cuando los locutores cubrían horas y horas de radio teatro. Sin discusión alguna, de pie se interpreta mucho mejor que sentado y se vocaliza mejor.

Cuando un servidor empezaba en esto de la radio un día me fui a Antena3, en la calle Oquendo 23 de Madrid, a ver cómo trabajaba José María García. Aluciné. García tenía, como era preceptivo, la mesa y su micrófono correspondiente. Pero además, a petición propia, disponía de un micro auricular de 15 metros de cable que le permitía estar de pie, caminar, gesticular, en fin…

La fuerza comunicativa que tenía aquella bestia era, estoy convencido, gracias a la facilidad que tenía para expresar su vocabulario y sobre todo por su movilidad. En noches en las que se avecinaba ‘pollo’ siempre hacía los programas de pie. Años después, osé pedir lo mismo y me lo concedieron cuando entre 2008 y 2012 hice un programa de deportes (Mas Esports, en COMRàdio) y aunque me dijeron que el microcasco no tenía la misma calidad que el micrófono principal pude comprobar que no hay color entre hablar de pie o sentado.

Y lo mismo en el otro lado de la pecera: la musculatura de los técnicos se agarrota cuando están mirando al frente durante más de seis horas. ¿Nadie piensa en disponer mesas cuya altura sea variable para que los técnicos trabajen en mejores condiciones? ¿O al final no se pregunta a nadie y todo sigue igual?