Una fanática de Cristiano Ronaldo 'se lleva' a un clon de Fernando Tejero en 'First dates': "A veces pienso en cometer un delito"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21.05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El martes por la noche el programa presentaba a Silvana, una peruana afincada en Salamanca a quien le chiflaban los policías: "A veces pienso en cometer un delito", comentaba la mujer al inicio de su exposición. Su pareja era Iván, un hombre que se consideraba mucho más jovial de lo que marcaba su edad, 46 años.

Lo más destacable de la mujer no era ni su trabajo, ni ningunas dotes en especial. En su lugar, se presentaba declarándose fanática de Cristiano Ronaldo: "Cómo empezó su carrera, los sueños que tenía. Lo he seguido. Es como un mentor para mí", resaltaba en su presentación. Además, tenía claro que quería a un hombre "que no finja y sea él mismo", además de necesitar "que tenga empatía".

Silvana, participante en 'First dates'. / Cuatro

Su cita no podía ser más indicada. Iván se presentaba como una persona tranquila, sin aspavientos. De hecho hubo dos cosas que le llamaron la atención a su cita, Silvana. La primera, su voz suave, y la segunda, su cierto parecido con uno de los actores más queridos de España: "Me ha recordado a Fernando Tejero y él me gusta mucho. Lo he visto y me he puesto un poco nerviosa", explicaba.

"La primera vez que vine a España, en momentos en los que extrañaba mucho a mi familia vía la serie esta -'La que se avecina'- y vi a Fernando Tejero y me gustó muchísimo", apuntillaba la salmantina sobre el personaje de Fermín Trujillo.

Iván, el 'Fermín Trujillo' de 'First dates'. / Cuatro

La diferencia de edad, de siete años (ella tenía 39), no supuso ningún problema, más bien lo contrario. Silvana aseguraba que le gustaban más bien "mayores".

Como no podía ser de forma distinta, la cita terminó con la promesa de reencontrarse fuera del programa: "Me parece muy inteligente, muy abierta. No tiene ninguna cosa rara y la veo muy tranquila. Me gustaría conocerla para ver si tenemos más cosas en común", indicaba el hombre.

Silvana e Iván salieron juntos de 'First dates'. / Cuatro

Ella también se sentía muy a gusto con Iván y quería repetir: "Es una persona muy tranquila. Me hace sentir como que me dan ganas de conocerlo más, de pasar tiempo con él", aseguraba y parecía que se olvidaba de su gusto por los policías.