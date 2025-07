De aquí a diez días y durante todo el mes de agosto todos sabemos que este país se paraliza todo. Además se justifica con una explicación que todo el mundo aprueba: “ah, si, claro, estamos en agosto y los jefes están de vacaciones, por tanto esperaremos a septiembre”. Como si en agosto no hubieran datos de audiencia, ni pasaran cosas en el mundo, o como si la unidad B que se queda al mando de una empresa sólo cubriera el expediente y cediera el testigo a los jefes principales cuando se acerca el noveno mes del año.

Porque una vez que entramos en septiembre recibimos la peor excusa que alguien nos suele dar, como la conocida expresión: “Dame unos días que estoy aterrizando”. En fin… como si algunas personas llegaran a sus despachos en un Boeing 747, o como si el concepto “aterrizar” acabara siendo sinónimo de “no me toques los cojones hasta después de la Diada”.

Ignoro por tanto si es buen momento para preguntar: ¿Cómo tenemos lo del 2cat?, el canal único que desarrollará, presuntamente, TVE Sant Cugat para competir con el 3cat? ¿Empezará a emitir en septiembre o como si fuera ese Boeing 747, demorará su salida?

Les confesaré una cosa: en las últimas semanas he hablado con algunas personas de peso de la casa (me refiero a Sant Cugat), otras de menos peso y con gente que hace años abandonó la casa, y ninguna ha sabido defenderme la solidez del proyecto. Grave, ¿eh? Es más, y aquí viene lo más gordo, nadie me ha asegurado la constatación de que el proyecto empiece en la fecha indicada, con lo que me suena a una patada hacia adelante.

No es la primera vez que desde el Canalet se propone, se eleva y se aprueba un proyecto de esta envergadura y que en el último peldaño se viene abajo. Pasó en la época de Giravolt, Terra d’Escudella y el Vostè Pregunta de Puyal. El segundo intento ocurrió en la etapa de Pilar Miró, la primera mujer en dirigir la casa, entre 1986 y 1989 y se acabó cargando el proyecto la clase política traducida en un nombre y un apellido: el amigo Alfonso Guerra.

Estamos pues en el tercer intento. Mientras suenan las primeras posibles caras del 2cat y Junts sigue presionando desde Madrid en aras a que se haga viable, me quedan una duda muy primitiva para un canal: ¿Cómo lo veremos? ¿Desde qué frecuencia? ¿La que ocupaba 8tv, o la actual 2? ¡Ah! Y si cae el gobierno, en qué queda todo?