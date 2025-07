Grok pierde la cabeza: la IA de Elon Musk reivindica a Hitler

El realismo de algunas imágenes hace casi imposible distinguir la realidad de la ficción. Pero, según denuncia Media Matters, ese no es el único problema: "Las conversaciones sobre IA y desinformación suelen centrarse en la credibilidad del contenido generado por IA, es decir, en su realismo. Sin embargo, los mensajes de odio no necesitan parecer reales para arraigar aún más las creencias racistas en la audiencia. En EEUU, existe una larga tradición de uso de dibujos animados para transmitir propaganda de odio contra la comunidad negra".

La cuestión es que en redes como TikTok ya aparecen a menudo vídeos hechos con IA claramente ofensivos hacia algunas etnias o colectivos . Han hecho fortuna los que convierten a las personas negras en simios, los que atribuyen a los asiáticos una animadversión al agua y al jabón o los que echan mano del estereotipo con los judíos, y los representan ávidos de dinero persiguiendo una moneda. La mayoría de los vídeos están hechos con Veo3, la nueva tecnología de Google. La organización estadounidense sin ánimo de lucro Media Matters afirmó que TikTok no solo no perseguía lo bastante este contenido, sino que incluso lo viralizaba.

No solo la inteligencia artificial de X ha tenido esta semana problemas para identificar los límites de la libertad de expresión. En otras redes sociales proliferan quejas porque las asombrosas capacidades de la nueva tecnología pueden usarse, como era evidente, para lanzar mensajes de odio. Por mucho que las empresas que las manejan se esfuercen en moderar el contenido que emiten, no siempre es fácil que una máquina entienda las sutilezas históricas o morales , y menos cuando los usuarios que las ponen a prueba están buscando una respuesta políticamente incorrecta. Y tampoco ayuda, al menos en el caso de X, que Elon Musk se haya pronunciado abiertamente contra un hipotético sesgo izquierdista de su juguete, y haya prometido corregirlo.

A la vista de los vertiginosos avances de la IA, es fácil dejarse llevar por el alarmismo. Pero, ¿qué parte de nuestros recelos tienen que ver con la inquietud que genera siempre una nueva tecnología? Hasta el momento, ni el cine, ni la televisión, ni internet han acabado con la humanidad, sino que la gente se ha adaptado tranquilamente, y cada generación que crece conviviendo con esos ingenios ni siquiera se plantea qué pasaría si no estuvieran allí. Simplemente están.

Hay otras constataciones que ayudan a frenar al pequeño inquisidor que probablemente todos llevamos dentro. Una de ellas es que las manipulaciones que pueden llevarse a cabo con la IA no son más que una sofisticación de las que se han puesto en circulación toda la vida. Hay un libro totalmente recomendable, 'El estilo del periodista', de Álex Grijelmo, que es todo un clásico de las facultades de Periodismo. El manual, seguramente el más usado en España, dedica un apartado a las tergiversaciones en las que, para arrimar el ascua de la actualidad a la sardina de su línea editorial, han incurrido diferentes periódicos. Los ejemplos visuales van desde incluir una línea de luz que no existía para formar una letra A en el cielo de Madrid –se supone que alusiva al apellido Aznar, que se cernía sobre el Gobierno de FElipe González– hasta borrar una marca que no convenía en un maillot ciclista. Es decir: antes de la IA ya estaba el Photoshop. Y la primera edición de 'El estilo del periodista' se publicó en 1997.

Estos días algún medio ha evocado uno de los montajes que Grijelmo recoge en su libro. En 1988, el Abc publicó una foto de la plaza del Ayuntamiento de Pamplona el día del chupinazo de San Fermín donde no aparecía ni una de las numerosas ikurriñas presentes. Esta semana ha hecho lo mismo el 'medio' Estado de Alarma; pero, como lo ha hecho con IA, el resultado es mucho más burdo: no es que no salgan banderas vascas –o palestinas–, es que la plaza aparece atestada de rojigualdas.