Bea Segura: "Todos vamos a tener que ir a terapia tarde o temprano"

Desde que hace más de una década se mudó a Londres para montar una familia, la actriz catalana Bea Segura (Barcelona, 1975) vive a caballo entre Reino Unido y España. Aquí, ha intervenido en series que son historia de la televisión, como 'El cor de la ciutat', 'Al salir de clase', '7 vidas', 'Los Serrano', 'Hospital Central', 'La Riera'..., aunque ella recuerda con especial cariño 'Cites', cuyo papel en la primera temporada (en TV3) encandiló tanto que Pau Freixas lo quiso recuperar para la segunda (en TV3 y Prime Video). Y precisamente con el director catalán ha trabajado recientemente en otra serie que acaba de estrenar Movistar Plus+: 'Los sin nombre'. De su aventura británica, la intérprete se lleva, de momento, haber cumplido un sueño como el de subirse al escenario del icónico teatro The Globe y aparecer en una ficción ya mítica de Netflix: 'Black Mirror' Ahora, encarna a una terapeuta en 'El gran salto', serie que acaba de llegar a Atresplayer.

En 'El gran salto' da vida a una terapeuta del centro de rehabilitación al que acude Gervasio Deferr.

Sí. Hemos intentado mostrar todo lo que ese proceso tan difícil de la rehabilitación y los profesionales de la salud que intervienen en él, para intentar ver ese acompañamiento que se le hace al paciente para que salga de sus propios demonios.

Eso necesita Deferr: salir de sus demonios.

Sí. Porque, en el fondo, lo que me he dado cuenta en el proceso de sanación de Deferr (Óscar Casas) es que hay que saber escuchar y saber reconducir un poco para que uno mismo tenga su propia eureka, su propio descubrimiento. Es una profesión preciosa. Muy vocacional y muy altruista.

Debe de serlo. Mucho.

Sí, porque si tienes un mal día igualmente debes poder escuchar y buscar esa ventana que debes abrir para que entre un poquito de luz para el paciente. Es algo muy mental y muy comprometido.

En la terapia, su personaje se muestra comprensivo, dispuesto a tender una mano, pero debe soportar reacciones de rechazo e incluso el insulto. Entenderá más que nunca la dificultad de realizar este trabajo.

Es difícil, muy difícil. Mi admiración absoluta por los psicólogos y psiquiatras que se dedican a la salud mental, porque es nuestro caballo de batalla del siglo XXI. Todos vamos a tener que ir a terapia tarde o temprano. Primero, porque vivimos mucho y la longevidad causa malas pasadas. Y, segundo, porque el mundo es muy inestable.

Los jóvenes parecen ser los más afectados.

Ahora supongo que también hemos de descubrir que la tecnología nos tiene que ayudar a regresar a la frescura de ser un ser humano. Pues si estás siempre atado a la tecnología...

"Óscar Casas ha hecho uno de esos trabajos de personaje real propios de Hollywood"

En la vida de Deferr parecía que ya no había vuelta atrás.

En el caso de 'El gran salto' está clarísimo que no. Pero como dice Deferr: "Mi vida ha sido muy dura y he estado buscando siempre una recuperación, una rehabilitación, un ir hacia adelante". En la serie, formar parte de este granito de arena en su recuperación ha sido un honor. Es maravillosa. Tienes ganas de ver más. De vivir ese viaje con él.

¿Y qué le parece el trabajo de Óscar Casas?

Óscar Casas ha hecho uno de esos trabajos de personaje real propios de Hollywood. De esos en que te entregas en cuerpo y alma. Solo te digo que yo no he tenido que hacer nada, porque ya tenía delante de mí a un ser roto. Era facilísimo, porque me lo daba todo él.

Es impresionante el cambio físico al que se somete Casas de joven musculado a adulto destrozado.

Yo lo vi cuando estaba en su plenitud y, luego, cuando entré a rodar, estaba ya en su segunda época. Y solo habían pasado dos meses. Esa transformación física y mental que ha tenido, ese meterse en el personaje... Algo digno de Óscar.

Pero hábleme de usted. Aunque ahora vive en Londres sigue trabajando aquí. Hace unos meses la vimos en la serie 'Beguinas' y en el teatro con la obra 'Ana Karenina'?

Tengo la gran suerte de trabajar en ambos países. Ahora he llegado a un punto en el que ya no escondo que vivo en Londres, porque hay unas líneas aéreas estupendas y en dos horas estoy en casa. Y contenta y feliz de poder participar en los dos lados.

En Londres no le ha ido nada mal. Incluso ha hecho teatro.

He tenido la gran suerte de hacer una temporada de una obra de Shakespeare en The Globe: 'Cuento de invierno'. Con The Globe he cumplido un sueño.

"He tenido la gran suerte de hacer Shakespeare en The Globe y aparecer en 'Black Mirror'

¡Shakespeare en inglés! ¡Qué dominio del idioma!

(Ríe) Ya me gustaría. Luego tuve un personaje en 'Black Mirror', en el episodio 'Joan es horrible', con Salma Hayek. Y he participado en otras producciones británicas.

Lo último que hemos visto aquí es 'Beguinas' (disponible en Atresplayer).

Ahí he hecho uno de los papeles más bonitos de mi carrera. Mary Anne es una mujer que lucha contra viento y marea. Fíjate que últimamente tengo esos personajes que al principio salen poquito y luego van creciendo y creciendo.

Ha participado en series icónicas, pero hay una a la que le guarda especial cariño: 'Cites'.

Sí, el de Blanca Monrós es un papel de comedia que me encanta.

Y ha vuelto a trabajar con su director, Pau Freixas, en 'Los sin nombre', que acaba de estrenar Movistar Plus+. Todos dicen que es un lujazo hacerlo con él.

Lo adoro. Roger Gual, de 'El gran salto', y Freixas son grandes directores. Y espero que Pau me llame más para 'Citas'. Porque como mi personaje siempre aparece... Nos lo pasamos muy bien grabándola.