Aquella tele del verano de 1985

Hace cuarenta años, en 1985, un servidor tenía veintiuno. O mejor dicho: ya tenía veintiuno. Y aunque aquella generación del 64, por lo general, ya estábamos muy muy empanaos; es decir, que los 21 del año 85 son los 16 del año 2025, y ante la ausencia de telefonía móvil, nuestro consumo pasaba muchas horas frente al televisor, escuchando la radio y leyendo periódicos.

Así que un día como hoy, 11 de julio de 1985, ya estaba Jordi Hurtado (muy joven, eso sí, como un servidor) presentado el "Si lo sé, no vengo", aquel concurso de los dineros y los kilómetros, cuyas pruebas escribían Miquel Arguimbau e Ivan Tubau, que en aquel 85 también me daba clase en la facultad de Bellaterra...

Por entonces y tras la apabullante victoria del 82, el tercer año triunfal del PSOE verificaba el liderazgo absoluto de Felipe González, en su versión post Isidoro y cuando todavía era de izquierdas. Antena3 de radio lo petaba y en aquel mes de julio organizó unos conciertos en diferentes escenarios del país. Las actuaciones que tuvieron lugar en el de Parc d'atraccions de Montjuic, en Barcelona, fueron: el día 1 actuaron Los Marismeños: lleno. El día 3, Los chunguitos: lleno, también. El día 16, Manzanita: abarrotado. El 24 de julio, Los Sirex: a reventar. Y el día 26, el Dúo Dinámico: hasta la bandera.

Y este lunes 13 de julio se cumplirán cuarenta años de uno de los conciertos más exitosos e inolvidables de la historia y que tuvo lugar en Wembley: el Live Aid, con la presencia de: Spandau Ballet, Sting, Phil Collins, Paul Young, U2, Dire Straits, Queen, David Bowie, The who, Elton John y un tal Paul McCartney, entre muchos otros. Me pregunto si hoy en día sería posible reunir tantas estrellas, con tanta calidad musical, con sus egos, en un concierto semejante. Pues no.

Miriam Riau

Me niego a escribir un billete entero dedicado a un escote, por eso le dedico sólo un párrafo final. Creo que no deberíamos ser esclavos de las redes sociales, pero como el alud de comentarios es de tal intensidad, me atrevo a sugerir a que dejen en paz a la periodista de tv3 Miriam Riau, a su escote, a su estilista y a tv3 en este tema. Que vista como le de la gana, por Dios, que estamos en 2025 Después dC, aunque por el ruido generado me ha dado la impresión que estemos en el 2025 antesdC. ¡¡Esto sí que es propio de un tema de hace 40 años!!