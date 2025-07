Un ucraniano de Barcelona revela en ‘First dates’ los problemas con su sexualidad: "No me hablo con mis padres porque soy gay"

‘First dates’, el programa de citas por excelencia de Cuatro, es un programa de aquellos que atraen a la audiencia, en parte por las historias humanas que hay detrás de él.

Los solteros que acuden a encontrar pareja a veces nos sorprenden, otras los consideramos escéntricos y, en ocasiones, nos vemos identificados con ellos.

Sin embargo, lo que hemos visto en una de las citas del pasado día 30, nos ha dejado a todos conmovidos.

Huir de Ucrania, y no por la guerra

Cuando Ruslan ha llegado al restaurante donde tendría la cita, no ha tardado en abrirse a Carlos Sobera. El soltero, de 31 años, es abogado y reside desde hace cuatro en Barcelona, una ciudad a la que no le ha resultado nada fácil llegar.

Y es que el hombre, de origen ucraniano, ha confesado al programa que tomó la decisión de huir de su país natal antes de que empezara la guerra.

Su padre le quitó todo

Cuando se ha presentado, todos los espectadores nos hemos emocionado con su relato: “Vivo en España desde 2021. Soy ucraniano de Kiev, pero por dentro me siento español. No me hablo con mis padres porque soy gay. En Ucrania eso es muy complicado. Mi padre es político y no lo permite. Allí yo trabajaba como abogado y, cuando mi padre se enteró de que soy gay, me quitó todo: mi dinero, coche, apartamento… Es horrible. Por eso me vine a vivir a España, porque necesito libertad y tengo solo una vida”.

Solo le falta amor

Respecto a su vida en España, ha explicado que está muy bien, pero que le falta el motivo por el que ha ido al programa: "Tengo casa, amigos y trabajo, pero no tengo amor, porque todo el mundo busca sexo y drogas".

Además, ha recalcado su voluntad de ser padre, cuanto antes, mejor: “Yo busco una persona que esté dispuesta a construir una vida y formar una familia. No puedo esperar 15 o 20 años. Estoy agotado. Necesita recibir amor y darlo. Soy muy cariñoso”, ha continuado.

Ezequiel, su cita

Para intentar convertirse en esa persona que busca, Ezequiel, de 36 años y dependiente en un comercio de Madrid, ha acudido al programa. Físicamente se han gustado mutuamente y, pasada la cita, parece que el amor esta vez ha triunfado.