Una experiencia más que religiosa

Quien escribe estas líneas pasó entre 1994 y 1997 muchísimas horas en el desaparecido Plató Ideal de Barcelona, en la calle del Dr. Trueta esquina Rambla del Poble Nou. Por entonces, un grupo de jóvenes lo pasábamos pirata grabando para tv3 un programa que igual les suena: se llamaba "Força Barça".

Ironías o casualidades de la vida (más bien lo segundo), doce años después, entre 2006 y 2010, un servidor volvía a aquel plató para grabar episodios semanales de otro programa mítico: "Polònia", también de tv3. No había otra explicación posible: aquel espacio estaba destinado a regalar alegrías y momentos emotivos.

Y desde 2019 aquel plató se reconvirtió en en el Centre d'Arts Digitals Ideal, para desde el pasado mes de mayo, hace dos meses, exponer una fantástica muestra de nuestro fútbol más cercano bautizada como "Pioners", una expo inmersiva que con el sello de la Federació Catalana de Futbol, Layers of Reality, y capitaneada por el gran Jordi Sellas, han devuelto la vida a aquel viejo plató.

Por ello, también por casualidades o causalidades de nuestro día a día (creo que de nuevo lo segundo) hace dos semanas aproveché mi presencia en Barcelona porque tenía muchas ganas de conocer las sensaciones de esa experiencia inmersiva, y por ello me acerqué a la Expo.

En estos tiempos modernos que cuando uno va a un restaurant y te explican que no, que no te dan el menú del día sino que te invitan a una experiencia, les invito (es una forma de hablar, ustedes ya me entienden...) que vayan a ver una experiencia de verdad, sólo por diez euricos, algo más barato si ustedes son federados, aunque a mi me pilla algo veterano. Van a pasar dos horas magníficas: una camiseta de Samitier del año 1928 que con sus múltiples rasguños transparenta el paso de casi un siglo, unas botas de un peso incalculable, cromos de fútbol preciosos o una espectacular pantalla de 360 grados.

Por decir algo, y como los periodistas siempre somos tiquismiquis, me falta algún espacio de audio (quienes venimos del audio siempre lo pedimos en todas partes) porque la radio y el futbolcat siempre han ido de la mano."Pioners" es, en fin, un sentido homenaje a quienes nos apasiona la pelota realizado desde el futbolcat a los aficionados para verificar que lo mejor del fútbol, más allá de figuras, goles, pasión y militancia, son las conexiones personales que quedan para siempre.