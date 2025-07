No haré crítica sobre los Sanfermines

Por el término "Sanfermines" no me viene nada como artículo. Y no me vendrá en esta columna. Lo siento. Es una tradición que personalmente no me gusta, y que se ha convertido en un espectáculo mediático a primera hora de la mañana desde todas las televisiones, cuyo único punto álgido se basa en la incertidumbre sobre si algún toro realizará (o no) alguna cornada a algún mozo. Ya está.

La tradición siempre explica el porqué de cualquier fiesta muy por encima de la explicación. Pero donde los defensores de los Sanfermines ven una deliciosa competencia entre la rapidez y destreza de los corredores frente a la bravura descontrolada de un bicho de 500 kilos, yo veo a decenas y decenas de mozos, algunos de ellos con algo de sangre en el alcohol, corriendo por las calles del centro de Pamplona, con un palo en la mano, cuyo objetivo es correr delante de un toro y procurar que no le aplaste o le perfore el estómago. Adrenalina, suele llamarse. Vale.

Jamás me ha gustado ver en el informativo de la mañana a un presentador prescribir aquello de "aterradoras imágenes que no nos gustaría mostrarles -aunque lo hacen- las de esta embestida mortal del toro a un mozo que ha perdido la vida en el acto". A menudo pasa, y el primer balance que regula la fiesta siempre se ciñe al número de heridos leves o graves de los encierros, por encima de lo bien que se lo ha pasado la gente.

Sé perfectamente que he dedicado un tema para exponer que no realizaré artículos sobre ese tema. Sobre fiestas parecidas en diferentes localidades del país y extraordinariamente vomitivas, algunas de ellas financiadas por instituciones públicas en las que se degrada la figura de un animal, ni las comento. Felices días de fiestas a la gente de Pamplona. Y aunque la tradición ni me gusta ni la entiendo, la respeto; de la misma manera que me gustaría que se respetara mi opinión. Será porque soy animalista. Será.

Shhhhhh...

Empiezo esta mini sección que publicaré cuando el tiempo lo permita, la autoridad no lo impida y me quepan los caracteres. Shhhhhh... son confidencias, rumores, o chivatazos que le deslizan a uno, en el que pocas veces daré nombres propios como protagonistas, pero confío en la astucia del lector para adivinarlo. Este es el primero: está loco por volver y ser la estrella, pero siempre ha sido muy caro.