O Eurovisión, o refundar la OTI

TVE ha solicitado la apertura de un debate en la sede de la UER, organizadora del Festival de Eurovisión para valorar la participación de Israel en la futura edición del certamen. Ahora sí es un buen momento para ello, con calma, sin prisas, dos meses tras el festival o diez meses antes del próximo. En la semana previa al festival, no lo era.

Igual es una excusa para marear la perdiz, pero ¿alguien piensa que si España hubiese obtenido ALGÚN triunfo capitanearía este debate? Ya hace 57 años que no nos comemos ni un "torrao" y ha ganado todo quisqui menos España. Lo han hecho: Dinamarca, Alemania, Noruega, Rusia, Austria, Ucrania, Italia, Portugal, Suiza, Países Bajos, Serbia, Finlandia, Grecia, Azerbaiyán... Han ganado todos, menos España y Chipre. Si hablamos de geopolítica, que es una expresión perfecta para justificar fracasos. ¿Tan sola y tan aislada está España como para no tener que mendigar un puntico por aquí y otro puntico por allá? Pues sí.

¿Me pregunto si no será que España ha enviado auténticos truños al Festival? Y si no los son, igual es que a TVE la han representado cancioncitas de estar por casa que comparadas con los otros 27 temas no han llegado a unos mínimos de calidad.

En 2004 representó a España un tal Ramón, ganador de Operación Triunfo de aquel año... ¿Usted se acuerda de él? ¿Le pone cara? No hizo un mal puesto, quedó décimo, pero ahora tiene un restaurante y en google aparece como un experto en quesos, como el abuelo de Heidi. Nada que decir. Muy respetable. Pero está claro que la música fue una etapa de su vida que Ramón ya tiene más que cerrada. A ver si el año que viene España envía a Nemesio y tiene más suerte.

Claro: ves a Chanel, de lo poco profesional que hemos enviado al festival y compruebas que es un temazo (del que yo sigo sin entender la letra), que lo podría representar Suecia porque lo tiene todo.

Acabaré con algo muy impopular, pero así lo pienso. La responsabilidad parcial del fracaso es de quienes votan en el Benidorm Fest, y la responsabilidad final es de TVE por dar voz a los eurofans, para que participen y no se enfaden. Por tanto, si España quiere hacer algo digno, que un jurado profesional determine qué canción representa a la cadena. Y si a España le molesta que vaya Israel pues te sales del concurso, el mejor remedio para evitar un ridículo tras otro.

Porque... ¿refundar la OTI?