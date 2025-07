Siempre me han parecido iniciativas muy plausibles descentralizar cualquier acontecimiento que de manera natural ha sido concebido desde el centralismo, sea aplicado a Madrid para España, o lo mismo desde Barcelona aplicado a Catalunya. Creo que es mejor exportar más allá de las capitales los muchos actos que se presentan cada día en su hábitat natural, para demostrar amplitud de territorio.

Algo parecido debieron pensar desde la Federación Española de Fútbol para llevar públicamente la presentación del calendario de Liga 2025-26 a San Juan de la Nava, un pequeño pueblo perteneciente a la España vaciada. Y creo que hicieron bien, aunque por el tono general me pareció verlo en blanco y negro. Es como si la Lliga Catalana de baloncesto la presentasen en Fígols, un municipio del Berguedà de 42 habitantes. ¿Por qué no?

Pero para empezar: tenemos otro máximo mandatario federativo (otro más) que no sabe pronunciar bien el nombre de la Federación que preside, algo absolutamente inaudito. No requiere ningún esfuerzo extremo. Son dos sílabas: Fút-bol. Y ya estaríamos. Los dos últimos que lo hicieron bien pertenecen al siglo pasado: Pablo Porta (1975-84) y José Luis Roca (1984-1988). Pero hace años que no tenemos suerte. Angel María Villar estuvo 19 años en el cargo (1988-2017) y el último día hablaba como el primero: "el fúlbol español", decía. Ni el más mínimo interés en mejorar una dicción que tampoco parecía muy difícil. El acento andaluz de los seis años de Rubiales (2018-2023) jugaron a favor. A Pedro Rocha mejor lo olvidamos. Y ahora Rafael Louzán propone una moda diferente: comerse una letra y pronunciar "fúbol". Desde luego, tomémoslo como una broma, aunque no me imagino al Presidente de la Federación inglesa de fútbol pronunciando "football".

Hubo intercambio de regalos, como se estuviésemos en "La Revuelta" de David Broncano, entre todas las autoridades, tanto de ida como de vuelta. El Presidente de la Federación se llevó un obsequio personal: "Te doy un salchichón y un aguardiente, que esto por la mañana te da vida").

Ya sabemos que esta industria del fútbol es enorme y que los calendarios, al ser asimétricos, pueden modificarse. Pero es que ni siquiera vimos la magia de las bolitas saliendo del bombo para la primera jornada. Eso, por desgracia, también nos lo han robado, como la "T" de fútbol.