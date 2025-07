La razón por la cual esta pareja de 'First Dates' abandonó el programa de la mano

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21.05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a Cristina y a Antonio. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, la soltera se ha definido como una persona muy espiritual: "Soy más de detalles, de momentos... soy cáncer". En 'First Dates' busca un hombre que tenga dos aspectos fundamentales: lealtad y complicidad.

En cambio, Antonio derrocha sentido de humor por todos lados, aunque ha advertido que es muy sensible. La primera reacción entre ambos no ha ido ni bien ni mal. Al verla, el soltero ha reconocido que "es una persona normal, una chica mona".

Durante el transcurso de la cita, han ido descubriendo que ambos son del signo Cáncer, algo que les ha encantado. Además, Antonio le ha confesado a su cita: "Me gustan tus ojos".

En el momento decisivo de la cita, ella ha tenido claro que él era una persona inteligente. Por este motivo, ha decidido seguirlo conociéndolo alejado de Cuatro. Además, él ha opinado lo mismo. El amor ha triunfado en 'First Dates'.