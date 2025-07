'La encrucijada', el nuevo melodrama del 'prime time' Antena 3 para este verano: "Los personajes se alejan de los estereotipos"

Una historia de amor prohibido, venganza y poder aterriza esta semana en Antena 3. El canal abierto de Atresmedia estrena los primeros episodios de su nueva serie, 'La encrucijada', este miércoles y jueves en 'prime time'. Una ficción que fusiona el drama romántico y la acción, protagonizada por Rodrigo Guirao y Ástrid Janer.

En la serie, César Bravo vuelve de México casi 30 años después a la tierra donde nació en busca de justicia por la muerte de su padre. En su camino se encontrará con Amanda Oramas, la heredera de su enemigo, y se enamorará de ella. "Es una historia de un amor imposible entre dos personas que tienen como obstáculo que en el pasado las dos familias tuvieron problemas muy graves", explica Guirao.

A raíz de esta relación, se empiezan a revelar "muchos secretos y mentiras que estaban ocultas en la familia de los Oramas", comenta el protagonista de la ficción. "Mi personaje va a tratar de que ese amor que está sintiendo no se concrete porque lo desvía de su objetivo de venganza", expresa el actor, aunque no siempre es fácil escapar de lo que siente el corazón.

Ástrid Janer y Rodrigo Guirao en 'La encrucijada' / ATRESMEDIA

60 episodios

Por su parte, Janer define a Amanda como "una mujer con carácter, sensible y muy capaz de conseguir las cosas que se propone" que, poco a poco, se va cuestionando "qué es lo que quiere, a pesar de tener una vida de éxito que todo el mundo querría". La relación con su padre es complicada porque las actitudes de él a veces se alejan de sus límites éticos, pero, en el fondo, "ella siempre piensa que él es una persona digna de admiración", asegura.

La ficción contará con 60 episodios, algo casi inédito para la televisión en abierto actualmente, que han sido grabados entre Madrid y Canarias. Completan el reparto Abel Folk, Isabel Serrano, Cristóbal Suárez, Candela Márquez, Paula Prendes, Antonio Velázquez y Silvia Marsó, entre otros.

Un melodrama diferente

A pesar de ser un drama romántico tradicional, según Janer, "la construcción de los personajes está hecha desde un lugar alejado de los estereotipos". "Los personajes no solo quieren ser una cosa. La manera en la que la dirección ha abarcado el tema y también los propios actores hemos trabajado ha sido de construir personas reales, personas que se equivocan, que hacen lo correcto a veces, otras no, que están probando y que son seres humanos", detalla la protagonista.

El personaje de Amanda, más allá del amor, tiene una historia personal, "tiene su recorrido con su propio mundo, con el arte y con quién quiere ser ella", manifiesta.

El cartel de la serie 'La encrucijada' / ATRESMEDIA

Por su parte, Guirao también asegura que, a diferencia de todos los melodramas, este "tiene mucha acción y los personajes van siendo modificados por la historia". "Mi personaje tiene mucho odio y deseo de venganza, llega a unos extremos de ira que no se ven normalmente en un protagonista o en lo que sería un héroe convencional", comenta. Un drama romántico que también trata otros temas como las enfermedades, el duelo, la muerte o la dificultad de quedarse embarazada.

Razón o corazón

La serie plantea el debate sobre la dualidad entre la razón y el corazón. "Yo soy más de corazón, soy muy sensible y, si no me salen las cosas, no las puedo ni hacer", explica Guirao. "Descubrí que me arrepentía de las decisiones que tomaba con la cabeza si salían mal, pero si tomaba la decisión con el corazón y no salía bien, era lo que sentí en ese momento y lo disfruté mientras duró", añade el intérprete.

Por su parte, Janer se define como una persona que "piensa las cosas bastantes" y "poco impulsiva". "Me gusta pensar mucho en las diferentes posibilidades, pero, a la vez, cuando me he enamorado y he sentido que no tenía que pensar nada, he ido con todo", comenta la actriz.