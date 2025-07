El mensaje de Sandra Barneda para arrancar la novena edición de 'La isla de las tentaciones'

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

La octava temporada del reality quedará para el recuerdo tras los momentazos que se vivieron especialmente con tres concursantes, Montoya, Anita y Manuel.

Por este motivo, las expectativas de la novena temporada están por las nubes, y la organización del programa ha decidido mover ficha para contar con dos rostros muy conocidos de Mediaset como una de las parejas participantes: Álvaro Rubio y Mayeli Díaz.

Gracias a las redes sociales, se ha conocido que están a punto de grabar la novena temporada, debido a que Sandra Barneda publicó dos vídeos desde República Dominicana.

En el primero de ellos, comunicó que "la que se va a liar. Pongo rumbo a República Dominicana para grabar la novena temporada. Aparte, aseguró que "puede ser muy emocional".

No obstante, en el segundo ya se encontraba en las villas. A pesar de que lleva ya ocho temporadas presentando el reality, la televisiva confirmó que "no me canso de este paraíso. Os envío toda la energía de este lugar...".

"Vamos a ver una de las cosas que más me gusta de esta edición. Que siempre me emociono porque tantas ediciones y siempre este paisaje me deja como… ufff. Me he levantado muy pronto, seis y media de la mañana, me han picado todos los mosquitos del mundo", expuso.

La publicación está generando mucha controversia entre los exconcursantes. Manuel señaló que "te adjunto mi currículum vitae por mensaje directo !! Gracias". Borja, ganador de 'Supervivientes 2025', cuestionó: "¿Y ahora cuánto tenemos que esperar?