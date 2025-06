El mensaje de Risto Mejido a Pedro Sánchez tras la prisión provisional de Santos Cerdán: "Si tienes cierta dignidad..."

El PSOE ha asumido este lunes el impacto del encarcelamiento de su exsecretario de Organización, Santos Cerdán, cuyo futuro los dirigentes socialistas dejan en manos de los tribunales, una vez que creen que su partido ha actuado con contundencia contra él. Una noticia que ha opacado la actualidad en todas las cadenas de televisión, incluso en programas más de entrenamiento.

Risto Mejide ha regresado este lunes a ‘Todo es Mentira', donde han analizado la decisión del magistrado Leopoldo Puente, que ha acordado prisión provisional y sin fianza para Cerdán, a quien considera como el encargado de pedir a "las constructoras indebidamente favorecidas por" las obras "adjudicadas las cantidades adeudadas" y luego repartirlas entre la trama.

Mejide, con la sinceridad que le caracteriza, ha reconocido que "no sabéis, compañeros, las ganas que tenía de volver, no hacía falta que me hicierais este regalo para empezar". Al magistrado "Leopoldo Puente le doy las gracias por haber hecho este despliegue para mi vuelta al programa”.

"Tiene que pasar factura"

“La noticia del día, del mes y, seguramente, una de las noticias del año. Este es el auto de ingreso en prisión sin fianza y comunicada para Santo Cerdán. Hasta hace 18 días, secretario de Organización del Partido Socialista", ha declarado. "El hombre al que el propio Pedro Sánchez ratificó, confirmó, abrazó y dijo que era ‘mi hermano, un tipo super guay”, ha añadido.

Pero Mejide también ha dedicado unas palabras al PSOE, que ha declarado en varias ocasiones que el partido ha actuado con contundencia. “Los más cursis le llaman responsabilidad invigilando (culpa por no vigilar correctamente), da igual, al final has tenido durante ocho años a dos personas que han sido tu número dos y están ahora mismo como están. Eso sí, la responsabilidad no es tuya, ya ha dirimido responsabilidades políticas”, ha criticado.

“Esto tiene que pasar factura en algún momento. Si tienes cierta dignidad lo que haces es convocar elecciones y poner tu cargo a disposición de los ciudadanos", ha exigido en 'Todo es Mentira'.