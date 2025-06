Una soltera de Barcelona rechaza a su cita y deja tirado a 'First dates': "¡Ha venido expresamente para hacer esta escena tan patética!"

En el programa de citas por excelencia de Cuatro, el amor triunfa...aunque no siempre. Pero lo que pocas veces ocurre es lo que hemos visto en esta cita. O, mejor dicho, cita frustrada.

Roberto y Esther, iguales y diferentes a la vez

Roberto, de 53 años, es un apasionado de todo tipo de arte, especialmente de la moda y la belleza. Procedente de Italia, ya hace 20 años que vive en España, donde ejerce profesionalmente de peluquero.

El soltero, según ha comentado a Carlos Sobera, lleva mucho tiempo yendo de flor en flor y cree que ya es hora de formar una familia. Para ello, solo pide una cosa: una mujer apasionada de la cultura y que sea deportista.

Esther, su cita, tiene 51 años y, al igual que Roberto, es peluquera. Ella dice que su personalidad es equilibrada, porque tiene carácter pero, a la vez, es una persona tolerante. Aunque durante el encuentro de 'First dates' no ha sido el caso.

La cita más corta de ‘First dates’

Cuando Esther ha visto por primera vez a Roberto, lo ha tenido claro: “No es mi tipo”. Además, ha añadido: "¿De qué vamos a hablar, de peines?", manteniendo su postura de rechazo.

Hasta aquí, todo bien, puesto que no se puede gustar a todo el mundo. Pero, en casos similares a este, la gente ha acabado cenando, charlando un rato y yéndose para casa.

Sin embargo, Esther no ha barajado esa opción ya que, cuando el presentador, Carlos Sobera, ha interrumpido su conversación para ofrecerles mover su cita de la barra a la mesa, la soltera se ha negado: “No voy a ir. Ya lo veo de entrada. No voy a quedarme. Lo visualizo rápidamente. No me ha entrado y he dicho que no”.

Además, ha añadido: “No soy una persona falsa y no voy a estar por estar. Ni como amiga ni como pareja, lo tengo muy claro”, ha asegurado rotunda la soltera.

Roberto, ante este plantón, lo ha tenido claro: “¡Ha venido expresamente para hacer esta escena tan patética!”. A pesar de ello, se ha ido feliz del programa, diciendo que es “una persona respetuosa, educada y amable. No todo el mundo es como yo”, lo que se puede interpretar como un zasca hacia su no-cita.