Una soltera de Barcelona, terapeuta equina que se autodefine como “bruja gris”, acaba su cita de la peor manera en ‘First dates’: "En la primera cita se habla de sexo..."

Una noche más, el programa de citas ‘First dates’ ha hecho que dos personas anónimas se conociesen con ánimo de entablar una relación.

Paula, que dice sentirse una "bruja gris" -"sigo a Lilith, a quién los cristianos consideran un demonio, pero para la gente espiritual no lo es"- ha sido una de las personas que han acudido al restaurante de Cuatro. De Barcelona, trabaja como terapeuta equina, una profesión que consiste en ayudar a las personas mediante sus caballos: “Hago terapia con ellos e, interactuando, la yegua me puede decir a mí que le pasa” a la persona.

Además, ha querido contar un episodio muy íntimo de su pasado: “Me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad” (TLP), ha explicado, asegurando que empezó a padecerlo cuándo, con 11 años, le quitaron a los caballos a los que llevaba montando desde los 3.

El regalo de Paula a su cita

Para dejar aún más clara su pasión por los animales, Paula ha llevado al programa la herradura de su primera potra de pista con la intención de regalársela a su cita.

Posteriormente, ha llegado al programa que presenta Carlos Sobera Andrea, que confiesa que le gusta vivir la vida con pasión y siente que es intensa. Pese a que no dedica su vida a los animales, como lo hace Paula, le gustan mucho.

Todo apuntaba a que ese amor por los animales sería un gran nexo de unión entre las dos, pero no: “No me gusta montar a los caballos, me gustan los animales libres”, ha dicho al ver la herradura de su cita.

A pesar de esa resistencia inicial, Paula ha tenido tiempo de explicarle en qué consistía la terapia con caballos, recalcando que benefician mucho a personas como ella, con problemas de salud mental.

Negativa a cargar los problemas de otros

Sin embargo, pronto han vuelto las discrepancias: Andrea, al enterarse de que su cita tenía trastorno límite de la personalidad, ha sido tajante: “Yo ya tengo mis problemas y no quiero cargar con los de otros”.

El mítico juego del programa de preguntas escogidas al azar tampoco ha tenido mucho éxito entre ambas. Mientras Andrea ha afirmado ser reservada para hablar de temas sexuales, Paula ha decidido no hablar tampoco de ello, aunque para no asustarla.

Un reservado surrealista

En el espacio más privado las chicas han seguido sin entenderse. Paula ha querido sorprender a su cita, pero ha vuelto a fracasar en el intento, tras echarle las cartas.

En algo han estado de acuerdo al final de la cita Andrea y Paula: en no tener una segunda.

Estaba claro que no habían congeniado, pero Paula ha aprovechado los últimos minutos para decir que estaba acostumbrada a gente más activa y que ha tenido que tirar mucho del carro durante la cita.

"No sabes escuchar"

La respuesta de Andrea no se ha hecho esperar: "No me dejabas hablar, no sabes escuchar".

Y han seguido los reproches: Paula le ha dicho que no le había gustado que en el tema sexual fuera tan cerrada "en la primera cita se habla de sexo", aunque Andrea ha discrepado, de nuevo: si se habla de sexo en la primera cita, "¿qué gracia tiene?”. Menos mal que al final la cita ha terminado educadamente.