Alba Carrillo, en la SER

Siendo tan fan como soy de Àngels Barceló y su 'Hoy por hoy' en la SER, me sorprendió que este miércoles entrevistara a Alba Carrillo. Y lo vuelvo a repetir porque jamás pensé que llegaría a escribir esto: siendo tan fan como soy de Àngels Barceló y su 'Hoy por hoy' en la SER, me sorprendió que este miércoles entrevistara a Alba Carrillo.

Les juro que al principio pensaba que era una imitación del gran Raúl Pérez, pero no fue así. El colaborador Martín Bianchi la presentó (o mejor, la vendió) como alguien que aprovechó el tirón de las pasarelas, sus relaciones con deportistas conocidos y el consiguiente seguimiento de la prensa rosa, como un inicio conveniente para acabar hallar una visibilidad pública. Perfecto.

Además, todos coincidieron (y yo también) en enfatizar la poco afortunada expresión con la que la prensa rosa (y no tan rosa) califican a algunas parejas de deportistas: "La siempre discreta pareja del tenista...", apuntan a menudo, como si esa discreción sumara valor a su presencia. Por desgracia: es el papel que les gusta a muchos hombres, y que algunas mujeres aceptan. Deberíamos apuntar por tanto al medio que inserta la expresión y también a los protagonistas que lo aprueban.

Más allá de eso, los quince minutos de entrevista dieron para que Alba dejara un titular sobre algún comportamiento machista de algunos de sus ex. A ver: ella sabía perfectamente en qué emisora estaba y para quién hablaba, así que sentenció: "Soy progresista, creo que el mundo hay que cambiarlo, que estamos cada vez más cerca de dar pasos para atrás, que las cosas no las tenemos por añadidura y hay que hacer mucha fuerza constantemente". La cita es textual. Si no la han entendido a la primera, como un servidor, vuélvanla a leer porque el discurso tiene cemento.

Vamos, que empece a hilar nombres y creí que hablaba la nieta natural de Santiago Carrillo, que había resucitado La Pasionaria y la chica quiso venderse casi como el último bastión de la izquierda: "en televisión española me quedan como mucho un par de años". Sorprendente declaración que me ha obligó a revisar si ocupa una silla en la tertulia política en 'Mañaneros' de La 1. Pero no. Además la semana pasada entrevistaba a Fati Vázquez, quien pasó unos días de vacaciones con el futbolista Lamine Yamal. Esto ocurrió en 'La familia de la tele'. Poca política había ahí.