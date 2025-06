Este viernes pasado Marta Carazo hizo de Letizia Ortiz para, profesionalmente, trabajar para Letizia Ortiz. En esta ocasión, sin un Alfredo Urdaci co-presentando, la periodista presentó su último Telediario 2 para convertirse en secretaria de la Reina Letizia.

Imagino que sus amigos de confianza le habrán preguntado esas interioridades que en el fondo nos encantan a todos. ¿Te has tenido que hacer autónoma? ¿Por cuánto tiempo te han hecho el contrato, Marta: por tres meses, o es indefinido? ¿Vivirás en palacio? ¿Irás de vacaciones a Marivent?

Carazo se despidió con el respeto y la elegancia que nos ha demostrado durante esta etapa ante las cámaras: "Llegamos al final del Telediario. Para mi ha sido un auténtico placer contarles cada noche las noticias desde este plató, desde distintas partes de España, e incluso desde distintas partes del mundo, con los Telediarios especiales. Muchas gracias por seguir confiando en los servicios informativos de Televisión Española. Buenas noches y hasta pronto". Mayor elegancia y discreción parece imposible. Suerte, Marta.

PRUEBA/ERROR

La prueba más fehaciente de que existen buenos programas bien programados, y buenos programas mal programados la tenemos en la eliminación del experimento que ha hecho TVE con "Mañaneros 360".

Tras unos agitados días de tensión política (que no han terminado y con lo que pasaremos un verano divertido) TVE optó por programar unas emisiones especiales de "Mañaneros 360" los sábados por la noche. Avalado por sus buenos resultados matinales, el objetivo era claro: competir con "La sexta explica", el programa de debate político del canal verde en la noche de los sábados, así como e intentar marcar territorio y para plantar cara al resto de cadenas. Sin embargo, alguien con gafas de madera y de visión corta, pensó: "Si Mañaneros chuta por las mañanas, malo será que no le arrancaremos una décima al resto de cadenas". Pues no.

Tendrá narices la cosa que al final los más beneficiados han sido los integrantes del equipo del programa de "La Osa producciones", quienes todavía le tendrán que dar las gracias a Koldo, Ávalos & The wailers porque durante este mes de junio habrán facturado dos programas más. Mira: un sobresueldo que no esperaban. Sabemos desde hace siglos que en televisión NO siempre todo funciona a todas horas. A excepción de "La que se avecina", y "Plats bruts", claro.