Antonio González, el taxista de Cádiz que comparte cartel con Helen Mirren, Pierce Brosnan y Tom Hardy en 'Tierra de mafiosos'

Este junio, SkyShowtime ha estrenado en España 'Tierra de mafiosos' ('MobLand'), una serie sobre clanes criminales dirigida por Guy Ritchie que cuenta con un elenco de lo más potente: Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine... En el reparto también hay un actor español, el gaditano Antonio González Guerrero, cuya historia daría para escribir un guion digno de Hollywood: hasta hace unos años era taxista en Cádiz, un trabajo gracias al que conoció a Ronan Bennett, guionista irlandés detrás de títulos como la película de Johnny Depp 'Enemigos públicos' y la serie de Netflix 'Top Boy', que acabaría abriéndole las puertas al 'show business'.

"Ser actor nunca estuvo en mis planes", asegura González, que antes se había labrado una carrera como jugador de fútbol sala en equipos españoles e italianos. "Me compré la licencia del taxi cuando nació mi primera hija, hace 14 años. Mi pareja trabajaba en Cádiz y para mí era una locura estar en Italia y mi familia, en España. No era mi trabajo soñado, pero me daba flexibilidad para estar con ellos", comenta el actor, padre de otro niño de 10 años.

"Un día se montó en mi taxi Ronan para que lo llevara al aeropuerto. Él hablaba un poco el castellano y yo chapurreaba mal el inglés, pero nos entendimos", rememora. "Poco a poco me convertí en su taxista. Yo no sabía quién era, me dijo que era escritor, pero tampoco lo investigué. Hasta que un día me contó que hacía guiones de películas y de series y que tenía una que estaba pegando fuerte en el Reino Unido, 'Top Boy', y quería ambientar una parte en España, en el sur".

Mafioso con Hugo Silva

Fue entonces cuando le propuso un personaje en la ficción. "Me dijo que cuadraba con mi forma de ser y con mi manera de hablar y que creía que lo podía hacer yo", explica. Fue un papel de mafioso que aparecía en el primer episodio de la segunda temporada de la serie, junto a Hugo Silva. Quedaron bastante contentos del resultado, de su naturalidad frente a la cámara, y le hicieron una recomendación: aprender inglés.

Antonio González, con Tom Hardy y Jasmine Jobson / EPC

"En 'Top Boy' el personaje hablaba en castellano porque era español pero me dijeron que si más adelante me ofrecían algo sería en inglés, así que me tenía que poner las pilas", recuerda González.

Él se lo tomó a conciencia: "Hice una inmersión total. No fui a ninguna academia, pero todo en casa era en inglés: la radio, la tele, escuchaba 'podcast'... Y cuando íbamos al cine, era para ver películas en versión original".

Familia mafiosa

Durante esa época también se apuntó a la escuela de cine 32 Historias, de Málaga. "Entre el trabajo, los niños, los viajes a Málaga, era un sobreesfuerzo, pero cuando tienes en mente algo que realmente te gusta no cuesta tanto", considera.

Su dedicación fue recompensada con un papel en la nueva producción de Bennett, 'MobLand', en la que el guionista también ejerce de productor ejecutivo junto a Guy Ritchie y Tom Hardy, entre otros. "La serie trata de una familia mafiosa que controla todo Londres, el clan de Pierce Brosnan y Helen Mirren. Y cuando tienen un problema quien lo soluciona es el personaje de Tom Hardy. Yo estoy en su banda con su otra socia, a la que interpreta la actriz Jasmine Jobson".

Antonio González, en una imagen de 'MobLand' / SKYSHOWTIME

González, que ya ha debutado en las alfombras rojas en las 'premieres' de 'MobLand' en Nueva York y Londres, reconoce que trabajar con este elenco impresiona, "sobre todo Helen Mirren". "Aunque cuando estás en plató con ellos no eres tan consciente porque son muy normales a pesar de la magnitud que les rodea".

Seis meses en Londres

Él aprovechaba incluso los descansos del rodaje en Londres, donde ha estado viviendo los últimos seis meses, para seguir viendo el trabajo de sus compañeros. "Para mí era como una 'masterclass', una manera de seguir aprendiendo de ellos", recalca, consciente de las dificultades de "una profesión en la que tienes que estar preparado para convivir mucho más con el 'no' que con el 'sí'".

"He tenido un pequeño golpe de suerte, pero eso no te lleva a nada si no hay un trabajo detrás", destaca González, a quien le encantaría darse a conocer en España: "Me encanta el cine y las series de aquí". "Tengo que seguir formándome y no dejarlo, porque la clave de esto es no parar, seguir y seguir. Puede que consigas cosas o puede que no, pero el camino es fantástico", considera.