Y Letizia Ortiz volvió a un plató

Esto ocurrió el pasado viernes por la noche. En La 2 de TVE estaba finalizando un peculiar programa de entrevistas llamado 'Plano general', que algún día comentaré.

Su presentador, Jenaro Castro, realizaba una última batería de preguntas durante una entrevista a Fernando Romay, en la que entre otras cosas el exjugador de baloncesto igualó los términos separatismo con el de paletismo. En fin...

Acabado el programa, debía entrar la cabecera del programa 'Historia de nuestro cine', un extraordinario espacio que la televisión pública emite cada viernes sobre el cine español y que presenta con notoria solvencia Elena S. Sánchez. Pero no. No entró la cabecera. Apareció ella, la periodista, la presentadora, la Reina del Reino: Letizia Ortiz. No le insertaron crédito alguno. ¿Cómo presentarla? ¿Letizia Ortiz, a secas? ¿La reina de España? ¿Vuelve y quédate?

Vestido corto y negro

Y lo hizo sin avisar, o como mínimo un servidor lo desconocía. Y allí estaba, en un plano medio, con un vestido corto de color negro y en un vídeo de dos minutos felicitó al programa, que el viernes cumplió una década.

¡De qué manera tan didáctica e impecable comunica esta mujer! No tengo más palabras. Enhorabuena a quien desde el programa tuvo la idea y la propuso a la Casa Real, o a la propia Letizia si se ofreció para hacerlo.

Siempre que se habla del dinero de la televisión pública, se hace de manera despectiva y desde la rabia. "¡¡Para eso sirven mis impuestos!!".

Bien, pues también sirven para realizar programas de culto como este que, además, ni necesita productora externa.

Y hoy, verbena

Como hoy celebramos la verbena, no estará de más recordar a la petarda del fin de semana televisivo, de nombre Ivet Playà, autodenominada Digital Creative Mánager de profesión y gimnasta por vocación, que hace una semana colgó un vídeo en sus redes sociales donde reconocía una relación consentida con el cantante Alejandro Sanz; una carta de presentación más que suficiente como para que algún programa picara y la invitara.

Y lo hizo el 'De viernes', de Telecinco. La cosa es que ya han pasado más de dos días de la entrevista, aunque sería más apropiado llamarla 'exposición pública', y desconozco exactamente para qué se sentó en esa silla.

Por lo que he percibido, no ha salido bien parada y su estrategia no le ha salido nada bien. Ella sabrá. O no.