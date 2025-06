Paula Malia: "La comedia romántica tiene que renovarse o morir"

El mundo de la interpretación ya no se entiende sin Paula Malia (Barcelona, 1990). La actriz se ha convertido en un rostro imprescindible del panorama audiovisual después de triunfar con 'Valeria' en Netflix, protagonizar obras de teatro como 'Ànima' en el TNC y de ser anfitriona junto a Marc Clotet de los Premis Gaudí 2025. La intérprete reestrena ahora la serie de Dani de la Orden 'A muerte' en Atresplayer (tras debutar primero con éxito en Apple TV+), una comedia romántica que trata temas como el paso a la vida adulta, la muerte y la maternidad en clave de humor. Malia también forma parte del /esreparto de 'La casa nostra', la nueva sitcom de De la Orden en 3Cat que ya se está rodando.

Reestrenan 'A muerte', esta vez en Atresplayer, tras su paso con éxito por Apple TV+. ¿Qué ofrece esta ficción?

Es una comedia muy fresca, pero que te toca mucho el corazoncito. Muestra que en los momentos más duros de la vida, lo más importante son las pequeñas cosas cotidianas, que acaban siendo las más grandes,. Trata un tema muy gordo, como es la enfermedad, desde un sitio muy cercano y muy real.

¿Es difícil hablar de la enfermedad desde el humor?

Cuando tienes a alguien enfermo a tu alrededor te das cuenta de que lloras mucho, pero también te ríes mucho en otros momentos. Poderle sacar la comedia a este tipo de situaciones es muy acertado para dar un poco de aire. Cuando tienes a un ser querido en el hospital se te cae el mundo encima, pero no todo el rato es solemne, hay momentos de risa y de situaciones absurdas que pueden pasar incluso mientras estás ingresado. Es una serie que habla mucho de la muerte, pero con mucha vida.

¿Por qué no es una comedia romántica al uso?

Es muy actual, no tiene los clichés de antes y se ríe mucho de sí misma incluso. Tiene mucha ironía y a la vez momentos muy bonitos. Como pasa con el resto de géneros, la comedia romántica también tiene que renovarse o morir y me parece que es un muy buen ejemplo de cómo deberían ser las comedias románticas a día de hoy. Es un género que a veces está un poco denostado, pero realmente lo tiene todo.

¿Cómo es su personaje?

Georgina es un poco peculiar, no acaba de soltar su relación con Raúl cuando, en realidad, ella tampoco le quiere. Quiere hacer las cosas bien a su manera, pero luego las hace fatal. Es ese tipo de personaje que es un poco odioso, pero a la vez muy divertido de hacer. Se piensa que todo va de ella, cuando en realidad nada va de ella. Aunque puede parecer frívola, Raúl y ella se quieren. No pueden funcionar como pareja, pero puede estar a su lado en la enfermedad.

¿En qué momento profesional se encontraba cuando le llegó este proyecto?

Acababa de grabar la tercera temporada de Valeria, estaba haciendo teatro y me apetecía hacer un personaje diferente en ficción.

Dani de la Orden dijo en una entrevista que el rodaje había sido "muy punki". ¿Qué pasó?

A Dani le gusta mucho improvisar. Como actor tienes que estar siempre preparado, pero al final se generan cosas muy divertidas. Tenemos algunas tomas falsas maravillosas de escenas que no pudieron entrar porque a lo mejor eran incluso demasiado locas para el tono de la serie. Cuando el director te da permiso para hacer eso es maravilloso.

¿Se siente cómoda trabajando desde la improvisación?

A mí me gusta. Es una cosa que siempre he visitado con miedo, porque es como tirarte a la nada. Pero si lo realizas en un entorno que te sostiene, como en el caso de este rodaje, que ves que es un espacio seguro, que no pasa nada si metes la pata y haces algo que no tiene ningún sentido, como actor es muy divertido y es como estar en el recreo. No hay que pensar si está bien o mal lo que haces, es simplemente dejarse llevar. Eso sí, siempre tienes que tener en cuenta a tu personaje y cuál es el contexto. Pero como todos los actores del reparto éramos muy amigos y teníamos confianza fue mucho más fácil.

Se encuentra ahora rodando, de nuevo junto a Dani de la Orden, la nueva sitcom de 3Cat La casa nostra. ¿Qué puede explicar de este proyecto?

Un día a la semana rodamos con público todo el capítulo. Es una experiencia que para mí es nueva, porque mezcla lo que es el teatro con el audiovisual. Es una unión rara, pero nos lo estamos pasando muy bien. Tener a la gente viéndolo y riéndose en directo es muy guay porque es algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en el teatro. Es un proyecto en el que estoy aprendiendo mucho.

Últimamente vemos su nombre y su rostro en todos sitios.

Estoy muy contenta. Me siento bastante privilegiada de estar aquí. Me siento un poco hormiguita, porque en mi carrera no he tenido ningún boom y está siendo una carrera de fondo. Pero a la vez soy muy privilegiada en el sentido de que tengo la gran suerte de poderme dedicar a este oficio que me encanta y que, al final, es complicado y no siempre sale todo como uno querría. Hay muhos noes por el camino, pero de momento puedo vivir de esto. Y es muy bonito ver cómo tú vas creciendo, y tu carrera y tus compañeros de curro también lo están haciendo.

Alguna vez ha dicho que le gustaría dirigir su propio proyecto. ¿En qué punto está respecto a este tema?

Es una idea que te empieza a venir cuando más vas aprendiendo y más vas trabajando y te vas planteando cómo harías tú algunas cosas. Y sí, a la larga me gustaría, pero todavía no tengo ni idea ni de qué, ni con quién, ni para qué. Pero antes me daba muchísimo miedo y cada vez me da menos