Última temporada de 'El juego del calamar': tráiler y cuándo se estrena en Netflix

Resulta complicado evaluar hasta qué punto 'El juego del calamar' ha influido en la cultura popular, especialmente considerando su efecto desde que Netflix la estrenó en 2021.

Su director, Hwang Dong-hyuk, alcanzó fama internacional mientras su crítica al sistema económico se difundía por todo el mundo. "Quería transmitir un mensaje sobre el capitalismo moderno, no solo sobre Corea del sur", afirma el creador de la serie más vista de la plataforma de 'streaming' estadounidense.

Polémica con la segunda temporada

A pesar de estas discrepancias, era evidente que la compañía apostaría por mantener viva la serie. Así que Dong-hyuk acabó aceptando hacer la segunda temporada, que se estrenó el 26 de diciembre de 2024, consiguiendo nuevas marcas históricas.

Por ejemplo, en su primer fin de semana, la segunda parte de la serie, con siete capítulos, consiguió un total de 68 millones de visualizaciones.

Sin embargo, no todas las críticas fueron positivas. El director decidió terminar con un 'cliffhanger' -recurso narrativo usado para generar tensión y mantener a la audiencia enganchada- para preparar el final de 'El juego del calamar'. Esta decisión fue cuestionada, ya que la plataforma aún no había hecho público si iba a continuar o no con la serie.

Resumen de 'El juego del calamar 3'

La nueva temporada se inicia con la vuelta de Gihun (Lee Jung-jae) como protagonista de la serie dispuesto a destrozar los juegos para siempre. Construye este plan gracias al dinero que ha ganado en el primer concurso y después de captar a nuevos participantes para que le ayuden con este objetivo.

Está por ver si esta tercera entrega tiene el mismo éxito que las dos anteriores.

Elenco de 'El juego del calamar 3'

Además de Lee Jung-jae, el Jugador 456, también estarán Lee Byung-hun (Front Man), Wi Ha-joon (Hwang Joon-Ho), Im Si-wan (Lee Myung-gi), Park Sung-hoon (Cho Hyun-ju), Kang Ae-shim (Jang Geum-ja) o Park Gyu-young (Kang No-eul). Estos siete personajes serán decisivos para el desarrollo del concurso.

Avance de 'El juego del calamar 3'

Netflix ha dado mucha difusión a 'El juego del calamar', publicando varios 'tráilers'de esta tercera temporada en sus redes sociales.

Además, Netflix difundió más contenido oficial de la serie en Tudum, el evento global de cultura pop que organiza para difundir sus principales estrenos, que se celebró el pasado 31 de mayo en Los Ángeles (California, EEUU).

Estreno de 'El juego del calamar 3'

Fue en Tudum, precisamente, donde Netflix confirmó la fecha de estreno de la tercera y última temporada de 'El juego del calamar'. El día, escogido y señalado en rojo en el calendario de todos los fans de esta serie, es el próximo 27 de junio.