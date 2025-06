Con la tele se atreve todo el mundo

La televisión: ¡qué invento tan espectacular y de qué manera tan progresiva e inteligente se va adaptando a los tiempos! Sonrío cuando escucho esos discursos negacionistas del tipo: a la tele le queda poco, la publicidad abandona la pantalla grande... Argumentos sin base alguna dando por hecho cualquier bulo: seguro que aquella presentadora tiene algún padrino ahí dentro.

Otro más: "Oye, Sergi, me han dicho que la tele es como un putiferio..." Si, claro. En todas las teles entran los tíos a las nueve de la mañana con el preservativo puesto... Bueno, Sergi: tú haces broma pero seguro que algo habrá. Además del ya manido 'yo ya no miro la tele y tan solo consumo plataformas', dicho desde un falso postureo de modernidad mal entendida.

No me gusta ese tonito que desde una superioridad moral se verbaliza: "Ya no miro televisión porque no sabes cual creerte". Bueno, pues como los periódicos, contraste y mire varias teles, porque de los conflictos internacionales usted se informará a través de snapchat, su pongo... O personas que te comentan: "Sergi, no sabía que tenías Facebook... ¿Todavía existe? Pero si eso es para gente mayor... Bueno pues es la red social mundial líder con más de tres mil millones de seguidores.

La tele todavía reúne mucha penetración. Inviten a un amigo entre ir a un debate en tv3 o a un pódcast en casa de un cuñao. O dígale a su pareja que se está emitiendo un cara a cara entre Sánchez y Feijóo. ¿Dónde verá el debate: en la tele del comedor, o se quedará en el sofá para verlo en el móvil? Si escoge esta opción y pretenda opinar en redes sociales deberá salir del debate. Además, como durante demasiadas horas todos miramos el móvil a menos de un palmo de la cara, seguro que de aquí a 20 años llevaremos las gafas de Rompetechos.

Para nada niego la ascendencia de todo lo digital, pero me sorprende ese discurso clasista con el que se habla de la televisión y también a quienes la miramos, porque con la tele todo el mundo se atreve. Cuántas veces hemos escuchado... "No he visto nunca 'El hormiguero' y no soporto a Pablo Motos". A ver, las dos frases no pueden ir de la mano. U otro argumento muy repetitivo: "Joder, el Arús tiene a toda la familia en el programa". Haciendo un 16% de audiencia cada día, ¿usted no lo haría?