Clara Galle: "Vivo mejor haciendo deporte y comiendo para estar más fuerte, no solo para verme más guapa o estilizada"

En el CAR Pirineos, el centro de alto rendimiento para deportistas en el que se desarrolla la trama de 'Olympo', la nueva serie española de Netflix, hay mucha competitividad, pero también amores y amistades. Esto último es lo que une a dos de capitanes de sus equipos, Amaia (Clara Galle) y Roque (Agustín Della Corte).

Tanto Amaia como Roque son dos líderes. Preséntenlos.

Agustín Della Corte: Roque es un deportista con valores, compromiso, disciplina y cultura de trabajo y con unos objetivos muy claros. El principal conflicto al que se enfrenta es que no puede expresar abiertamente su orientación sexual y por eso se ve implicado en una serie de obstáculos para conseguir lo que quiere.

Clara Galle: Amaia es la capitana del equipo de natación artística. La exigencia, la perfección, la disciplina y el esfuerzo son su filosofía de vida, por un aprendizaje que ha tenido en casa, porque su madre también fue una ganadora olímpica. Lleva toda la vida compitiendo con Núria (María Romanillos) y muestra bastante todo ese conflicto de ser la líder y, a la vez, la amiga. También es muy justiciera y eso se va a ver en la trama de desvelar quién es la persona que está metiendo el 'dopping' en el CAR.

Ustedes ya practicaban deporte antes, Clara gimnasia rítmica y Agustín rugby, ya que incluso estuvo en la selección de Uruguay. ¿Eso les ha ayudado a afrontar sus personajes?

Agustín Della Corte: Muchísimo. Tenía una sensación bastante clara de algunos puntos que toca la serie, como toda esa presión por el rendimiento, todo ese trabajo tan desgantante y que te permite tan poco espacio para desconectar y equilibrarlo con los vínculos personales.

Clara Galle: Yo también había hecho deporte durante toda mi vida, era algo que ya tenía integrado en mi rutina, así que fue un regalo poder juntarlo con la interpretación y aprender una disciplina nueva como la natación sincronizada. Es un deporte que me ha enamorado y a día de hoy sigo entrenando. El nivel energético en el 'set' era diferente, porque todos estábamos sacrificándonos por lo mismo y ha sido muy bonito vivirlo con los compañeros.

Clara, usted presume de cambio físico gracias a la serie y reivindica que una mujer pueda estar fuerte, no cayendo en la presión estética por estar delgada.

Clara Galle: Yo no reivindico nada, simplemente digo que vivo mucho mejor cuidándome así, que es haciendo deporte y comiendo para estar más fuerte, no solo para verme mejor, más guapa, más estilizada o como quieren que me vea. Porque está bastante demostrado que la estética va por modas. Marilyn Monroe no tiene nada que ver con el canon de belleza de ahora o el que había en los 2000, que era ser una mujer megadelgada. Intentar adaptarse a una estética simplemente porque la sociedad nos invita a ello solo nos hace sentirnos encorsetadas. Yo he encontrado el cuerpo en el que estoy a gusto, y el estilo de vida que me hace ser mejor persona, mejor actriz, más creativa, y sentirme mejor y más segura conmigo misma. Simplemente eso.

Agustín Della Corte y Juan Perales, en 'Olympo' / MATÍAS URIS / NETFLIX

La serie habla mucho de competencia. ¿Creen que hay un paralelismo con su profesión, en la que hay tanta competencia por trabajar en la interpretación?

Clara Galle: Para nada. A mí esto me parece muchísimo más subjetivo que el deporte. Que ahora estemos promocionando una serie más 'mainstream' no implica que estamos en la posición número uno de actores de España, porque hay intérpretes en los teatros de barrio que son maravillosos. Creo que la competencia es diferente, más personal, y no tiene nada que ver con el reconocimiento ni con los galardones. De hecho, el compañerismo te hace mejor actor. Que yo quiera que mi compañero luzca en escena hace que yo luzca más también. Además, que te cojan para una película no significa que seas mejor actriz que otra persona, muchas veces implica que al que han cogido para hacer de tu padre se parece más a ti, por ejemplo, o que quieren a alguien más alto. No creo que la competitividad sea algo importante en nuestra industria.

Clara Galle, en 'Olympo' / MATÍAS URIS / NETFLIX

¿Les molesta o les halaga que se haya comparado tanto 'Olympo' con 'Élite'?

Clara Galle: Que se haya comparado cuando ni tan siquiera se había estrenado la serie no tenía mucho sentido. Pero se entiende, porque hay un concepto parecido, comparten la misma productora [Zeta Studios], hay un grupo de actores que no son muy conocidos, bastantes caras nuevas... Además, los seres humanos no entendemos una cosa sin asociarla a otra. Lo que yo no entiendo es por qué me tiene que moletar. Realmente es muy guay que nos comparen con algo que ha sido un éxito, que ha sido la cantera para muchos actores en España y ha sido su trampolín a muchos otros proyectos.

Agustín Della Corte: La gente se va a dar cuenta de que 'Olympo' es 'Olympo' y 'Élite' es 'Élite'. Ojalá que en futuro salga una nueva serie y digan: es la nueva 'Olympo'.