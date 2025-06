El baile de Paloma y Risto

Soy un boomer. Lo siento. O mejor, no. Sólo faltaría que tuviera que pedir disculpas por serlo. Toco madera, tengo salud, he llegado a boomer y gracias a esa condición atesoro mucha experiencia en diferentes aristas de la vida. Una de ellas: televisión. Y confieso que me gustan los finales felices de los programas. Qué le vamos a hacer, si soy boomer.

Y este lunes me enganché al "Chéster" que en Cuatro protagonizaron Paloma San Basilio y Risto Mejide. A mi me gusta más ese Risto del "Chéster" cuando está solo jugando un partido de tenis con su invitado, que cuando interpreta el papel de malote en el jurado en "Got Talent", en "Factor X", o hace ya 24 años en aquella lejana edición de OT1. Incluso me gusta que cuando conduce el "Todo es mentira", porque está pendiente de demasiadas cosas. En el Chéster está él y la persona.

Comprobé que Paloma, con quien comparto condición de boomer, sigue estando fantástica. Ideas claras, mente abierta y con respuestas rápidas... Ella nos regaló la siguiente reflexión: "El trabajo se debe hacer desde la igualdad de oportunidades de la gente. Yo no quiero que me contraten porque soy mujer, ni tampoco si fuera trans". Impecable.

Hacia el final de la charla, porque fue una deliciosa charla más que una entrevista, Risto sacó del bolsillo de su americana su teléfono móvil, miró a su alrededor y advirtió a su equipo: "esto no está preparado, ni nada... así que me da igual cómo salga". Me encantan esos "me da igual", esas salidas de guión, aunque sepamos que la mejor improvisación (y más en televisión) siempre es la que está preparada, el momento fue genuino.

"Risto, ¿qué quieres hacer?"; expresó la artista. Y él dijo: "Le diremos al móvil que desde la Inteligencia Artificial nos cree una canción. ¿De qué la hacemos, Paloma?". Y ella no dudó un segundo: "Pues del vuelo de un pájaro en el aire... de estilo fluido". Vale. "¡Ah! Y con una referencia big-bang".

A los pocos segundos sonó una canción, con una base big-bang, ambos se levantaron y se pusieron a bailar. Fue un momento televisivo dulce e inesperado, un final feliz, un marcharse a la cama con la sonrisa puesta... a quienes lo veíamos, me refiero. Acabando el baile, Risto aseguró con su frialdad habitual: "Estoy bailando con Paloma San Basilio, no me lo puedo creer. Muchas gracias". Y ella susurró, con la voz bajita: "de nada". Un final inmejorable.