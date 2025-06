¿Por qué en una película nadie estornuda?

Supongo que os impacta el titular, ¿no? Normal. Obedece a que hace unos días fui al cine, cosa que si puedo intento cumplir cada semana. De manera regular las salas actuales poseen un buen sistema tanto de ventilación y de aire acondicionado, aunque hay salas que apestan a palomitas y entiendo que forme parte del negocio. Pero es que existen aires y aires... cuyas temperaturas llegan al nivel de la Antártida, con un récord histórico que alcanza los 89 grados bajo cero. Y no es broma.

Sobre la mitad de la película estornudé. Creo que fueron unas nueve veces. Una cifra baja, para mi. A partir del quinto ya empecé a notar espectadores que mostraban molestias y desaprobaciones, como si yo estornudara a propósito. Recuerdo que mi abuelo Eugenio alcanzó 52 estornudos en cinco minutos. Pero voy al tema.

Vamos a una sala de cine porque nos encantan las historias. La mayoría de veces tenemos la necesidad de introducirnos en lo que nos explican a través de quienes interpretan los papeles. Cuando más real resulta la actuación y más se asemejan a nuestro día a día, sea del género que sea, más nos seduce la peli. Pero...

En los guiones de las películas, que suelen ser bastante sagrados ofreciendo muy poca opción a la improvisación, jamás figura una opción al estornudo, algo que de manera bastante normal y natural realizamos los humanos de manera involuntaria. No lo entiendo.

A las toses, sí... siempre y cuando el personaje lo requiera. Pero si no es así... el estornudo jamás aparece en un guión. Jamás. Es más, y lo detallo porque yo lo he visto: si en mitad de un rodaje un actor o una actriz estornuda involuntariamente, se escucha al director diciendo un: "¡corten!". No lo entiendo. ¿No sería más realista seguir grabando?

Todavía colaba en películas del siglo pasado, pero en pleno 2025 y en numerosos guiones siguen apareciendo términos del tipo... "¡Diablos, maldita sea!"... Los damos por buenos y nos creemos el tono del personaje, pero es una expresión hoy en día está más que desfasada.

Todavía hay casos más sangrantes que quedan muy bien en un guión, como la sobada expresión... "Disculpa, tengo apetito". Deseo saber cuántas personas hoy, en 2025, expresan un "tengo apetito" cuando tienen hambre. En fin, queridos lectores, espero sus comentarios positivos sobre lo escrito, porque de lo contrario... ¡Diablos, maldita sea!