Ella Maisy Purvis, la actriz con autismo que rompe barreras en 'Patience': "A veces nos representan con personajes incapaces de sentir cosas como el amor"

El canal Cosmo estrena este lunes 16 de junio (22.00 horas) 'Patience', un drama policiaco con un reparto donde todos los personajes neurodivergentes son interpretados por actores y actrices neurodivergentes. Como la protagonista, Ella Maisy Purvis, actriz diagnosticada con autismo. Intepreta también a una joven con autismo que trabaja en la Oficina de Registros Criminales de York. Su vida transcurre de forma tranquila y ordenada, le gustan los acertijos, las novelas de misterio y cuidar de sus mascotas. Su rutinaria existencia da un giro al captar la atención de la perspicaz detective Bea Metcalf (Laura Fraser, 'Breaking bad', 'Better call Saul'), quien repara en su excepcional capacidad de deducción.

¿Por qué te atrajo 'Patience' como proyecto?

Cuando recibí el guion por primera vez, me pareció un proyecto muy interesante, pero fue al conocer al equipo durante una de mis audiciones cuando supe que era algo en lo que realmente quería participar. Ese día estaba muy nerviosa y salí pensando que lo había echado todo a perder, así que no podía creerlo cuando me dijeron que había conseguido el papel. Lo que realmente me convenció fue lo abierto que era el equipo a la colaboración. El primer guion que leí para la audición ha cambiado y evolucionado muchísimo hasta llegar a lo que se ve en pantalla, y parte de eso vino de hablar con el guionista principal, Matt Baker, que es simplemente encantador. Creo que a veces los personajes autistas se representan como si fueran incapaces de sentir cosas como el amor o el romance, y en el guion vi que había indicios de esta conexión que Patience tenía con uno de los personajes. Quería profundizar más en eso y Matt estuvo totalmente de acuerdo. Gracias a ello, pudimos incluir un momento muy bonito entre estos personajes más adelante en la historia, y vemos a Patience como un personaje completo que es tratado como una adulta, en lugar de infantilizarla. Trabajar con un equipo y un reparto tan abiertos a colaborar nos permitió contar una historia mucho más auténtica, y cuando los conocí en aquella audición supe que era algo que realmente les importaba.

Ella Maisy Purvis y Laura Fraser, en la serie 'Patience' / COSMO

¿Puedes describir a Patience?

Una de las primeras escenas de Patience es ella siguiendo su rutina matutina. Vemos que ha construido una vida muy segura para sí misma. Está muy a gusto con sus animales, con su música. Pero también es una persona muy empática y sensible, que se preocupa muchísimo por su trabajo y por quienes la rodean. La vemos en lo más alto de esa burbuja de seguridad y, a medida que avanza la historia, va saliendo cada vez más de su zona de confort. Creo que muchas mujeres autistas crecen siendo moldeadas, empujadas y forzadas para encajar lo mejor posible en el resto de la sociedad. El viaje de Patience le permite, en cambio, encontrarse a sí misma y hacer lo que necesita y desea, en lugar de tener miedo de alzar la voz por sí misma.

Cuéntanos un poco sobre cómo empezó a trabajar con Bea.

Patience es muy decidida y determinada, pero también lógica y algo curiosa. No puede evitar señalar lo que para ella es evidente y satisfacer esa necesidad de indagar. En realidad, es lo primero que hace que va un poco en contra de su carácter o fuera de su zona de confort. Habla cuando se da cuenta de unos patrones que la detective Bea no ha visto. Y poco a poco, de forma secreta y sutil, empieza a guiar a Bea en la dirección correcta en sus investigaciones. Pero lo mejor es que Bea reconoce ese talento y es la primera persona que realmente le presta atención.

¿Cómo describiría el tono de 'Patience' como drama?

Es curioso porque hay crímenes muy intrigantes e investigaciones con un aire muy Agatha Christie, pero todo se muestra a través de los ojos de Patience, así que es muy emotivo. Vemos sus ansiedades, cómo funciona su mente y, en última instancia, se nos presenta el punto de vista de una persona neurodivergente, que es bastante único. Cada episodio trata un caso nuevo, así que tiene un ritmo por el misterio a resolver, pero el trasfondo es un viaje precioso y emocional de crecimiento y comprensión por el que pasan los personajes. También tiene mucho ingenio y humor. Lo que más me gusta es que Patience nunca es el blanco de las bromas. Puede que se le pasen cosas o que no entienda algunas señales sociales o contextos, pero suelta comentarios directos que siempre me hacían reír cuando leía el guion. Para mí era muy importante que la serie tuviera un humor real, pero nunca a costa del personaje de Patience. Además, me sorprendió el aire retro que tiene la serie. Con los colores y la gradación de imagen, tiene casi un aire setentero que me pareció súper chulo.

Ella Maisy Purvis, en la serie 'Patience' / COSMO

¿Qué importancia tiene para ti que actores neurodivergentes interpreten personajes neurodivergentes?

¿Por qué no querrías que la persona con más experiencia interpretase un papel tan marcado por la forma en que se experimenta el mundo? Las personas neurodivergentes perciben el mundo de una manera única, y no hay dos iguales. La perspectiva que viene de la experiencia vivida no se puede aprender, así que cuando estás haciendo un casting para personajes en los que la neurodivergencia forma parte de su identidad, es fundamental que esas voces estén presentes y activamente participando. Así se puede dar un nivel de autenticidad al relato que de otro modo faltaría, y eso se traduce en una historia más atractiva y significativa, que es lo que todos queremos, ¿no?