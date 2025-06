Silvia Alonso: "He tenido momentos en los que vivía la profesión con mucha ansiedad y frustración"

Silvia Alonso y Álex González montan un espectacular en la nueva serie de Disney+ ‘Ladrones: la tiara de Santa Águeda’, una ficción con toques a lo ‘Sr. y Sra. Smith’, aunque a la actriz no le guste demasiado la película de Angelina Jolie y Brad Pitt. “Me cabrea mucho”, confiesa.

Sus personajes en la serie, Amber y Rui, son el mejor ejemplo de que es mejor mantener separados amor y negocios.

Silvia: Bueno, depende de cómo lo mires. Hay una parte que se complementan bien.

Ambos son muy resolutivos en los robos, a lo ‘Lupin’. Pero la serie también tiene ingredientes de ‘Sr. y Sra. Smith’, por las pullas y el romance entre ellos.

Silvia: A mí ‘Sr. y Sra. Smith’ me cabrea mucho, por eso ya no la tengo como referencia.

¿Por qué la cabrea tanto?

Silvia: Porque Angelina Jolie casi no habla en toda la película. Todos los chascarrillos y todas las bromas las tiene él. Lo digo porque nos la dieron como referencia para esta serie y nos vimos muchas películas de aventuras y de robos. La revisioné con la mentalidad de ahora y dije: ¡wow! ¿Por qué no se cuenta más de ella?

En ‘Ladrones’ Amber es la que lleva más la batuta.

Silvia: Están los dos ahí, cada uno con su personalidad, su mochila y sus objetivos. Encontrándose y desencontrándose.

Presenten a sus personajes.

Silvia: Amber es una mujer muy controladora, práctica y perfeccionista. También es disfrutona, pero de una manera distinta a Rui. A ella le gusta lo que hace, meterse en jaleos, ponerse a prueba y, al mismo tiempo, tiene una parte que intenta ocultar, que es una vulnerabilidad y un trauma de la infancia que, a veces, no le permite abrirse o confiar en los demás.

Álex: Rui es un disfrutón de la vida. Haga lo que haga, se lo quiere pasar bien. Yo creo que para él importa más disfrutar del camino que el destino. Y si además puede ser con la persona de su vida, mejor. Luego se encuentra el equipo de su vida, que es la banda que montan, que para mí es uno de los ingredientes más especiales de la serie. Porque en ‘Ladrones’ conviven muchas historias. Está la trama de amor y desamor de Amber y Rui, la historia de amor de una boda, la historia de cada uno de los personajes de la banda...

Silvia Alonso y Álex González, en 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda' / LANDER LARRAÑAGA / DISNEY+

¿Por qué gustan tanto las historias de ladrones robando de los ricos?

Álex: En este caso son ladrones que roban a los ricos pero que también están en una buena posición. Llevan mucho tiempo trabajando y son los mejores en lo suyo. Así que más que por enriquecerse más, creo que lo hacen por el reto de ponerse a prueba.

Silvia: Yo creo que a la gente le gusta ver series de robos porque le gusta la adrenalina, esa tensión. Y lo prohibido, así que ves la otra cara de lo que no haces. Al mismo tiempo, sabes que si los pillan no pasa nada porque es una película.

Álex: También creo que hay algo apetecible detrás, que es: ¿qué harías con ese dinero? Y si eso tiene que ver con un sueño profundo que esté ligado no solo al enrequecimiento, sino a algo más emocional. Hay una escena que me encanta, en la que cada uno de los personajes conecta con qué simboliza esa tiara y la parte del botín que le tocaría.

¿Les gusta rodar escenas de acción?

Silvia: Tampoco creo que en esta serie haya tantísima acción. Como hay otros proyectos en los que me han apaleado tanto… Aquí estábamos muy cansados porque teníamos muchas coreografías, hacía mucho calor, pero era más casi un baile que acción.

¿Se han quedado con ganas de más acción?

Silvia: Yo sí, espero que sean en la segunda temporada.

Álex: Yo antes me mataba por hacer todas las escenas de acción y este año he entrado en ese momento de la vida en el que pienso que la profesión de especialista es maravillosa, así que ¿quién soy yo para quitarles su trabajo? Porque al final terminas dándote un golpe.

Silvia: Los bailes sí que nos gustan.

Álex: Aunque haciendo un baile fue precisamente como me lesioné yo el hombro. Ya lo tenía mal, llevo un año entre que me opero o no, pero me empeñé en hacer el paso de ‘Dirty dancing’ en el que nos levantamos todos y me lo acabé de fastidiar.

Álex González, en 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda' / LANDER LARRAÑAGA / DISNEY+

¿Silvia no tuvo ningún percance?

Silvia: Yo estaba contracturada viva también, por las coreografías. Han estado a punto de pasar muchas cosas, pero solo ha pasado lo del hombro de Álex.

Han hablado de una segunda temporada. ¿Se lo plantean?

Silvia: Posibilidad hay.

Álex: Es el deseo de todos.

Supongo que con cada personaje aprenderán algo. ¿Qué han aprendido con estos?

Álex: Yo algunos pasos de baile que no me han venido nada mal.

Silvia: Yo la tranquilidad, no ponerme excesivamente nerviosa con según qué cosas y relativizar. No sé si lo he aprendido de Amber o es la edad, pero es algo que estoy practicando en la vida.

Silvia Alonso y Javier Rey, a lo Marilyn y Elvis en 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda' / DISNEY+

Ahora tienen varios proyectos en marcha. Silvia, la serie ‘La caza’ y Álex, ‘Day one’. Pero en su profesión también hay momentos de parón. ¿Con el tiempo se aprende a sobrellevarlos mejor?

Silvia: Creo que también depende de tu momento vital, al margen del trabajo. Y hay cosas que condicionan, como tener ahorros, que te da tranquilidad. Ahora estoy bien, pero he tenido épocas en las que he pensado que tenía que dedicarme a otra cosa, que ya no podía más con esto. Supongo que nunca es fácil, porque siempre hay una incertidumbre, aunque te acabas acostumbrando a ella. Si ya sabes lo que va a pasar todo el rato, te aburres.

Álex: Yo es que tengo mucha capacidad de autoengaño. Aun cuando hay épocas en las que trabajo menos, pienso que estoy en el mejor momento de mi carrera. Luego miro atrás y digo: pues no era tan bueno… Por suerte nunca lo he vivido de otra manera, pero es un trabajo muy incierto. Aunque en los tiempos que vivimos creo que no hay ningún trabajo que te dé la seguridad de que no fracases. Así que si existe la posibilidad de fracasar, prefiero fracasar haciendo lo que me gusta.

Sorprende que Silvia diga que se planteara dejarlo en algún momento.

Silvia: He tenido momentos en los que he pensado que igual tenía que hacer otra cosa, porque vivía la profesión con mucha ansiedad y frustración. Cuando no salían las cosas, me costaba mucho gestionarlo. Y en los rodajes sufría muchísimo. Hubo un momento en el que dije: no puedes estar toda la vida haciendo algo que te hace tanto daño. Ahí hice un ‘click’ y de repente decidí que se acababa. Relativicé y vi que mi prioridad absoluta era el trabajo, cuando tenía que ser la vida. Lo que te define no es solo el trabajo, sino también las cosas que haces fuera. Es difícil, porque algunas personas que nos dedicamos a este tipo de trabajos como tan viscerales y tan artísticos, de repente te quedas sin trabajar y dices: ¿qué soy?

Usted hizo ese ‘click’.

Le dejé de dar tanta importancia y fíjate, de hecho siento que desde entonces soy mejor actriz, porque ya no me lo tomo como a vida o muerte. Pero es que en esta profesión dependes de los demás, de que te elijan, de gente que opina de ti todo el rato. Yo pienso que no está mal también tener otras opciones, porque se pueden ser muchas cosas en la vida. Puedes ser actriz y hacer otras muchas cosas más, y no pasa nada. A veces fantaseo un poco con eso.