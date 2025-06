Sánchez, como Joe Rígoli.

17 horas y 31 minutos del jueves 12 de junio de 2025. Sede del PSOE en la calle Ferraz, de Madrid. Aparece en la sala de actos el Presidente Pedro Sánchez con la misma cara que uno pone cuando se acaba de dejar el móvil en la barra de una cafetería y sabe que la culpa es sólo suya.

El decorado de fondo, el de la marca universal e inequívoca del partido: color rojo, concretamente el Pantone 186 C. Él, luciendo una americana azul oscura, camisa blanca, corbata azul jazpeada con virutas de color rojo... Claro, en una tarde con tal galopante crisis no era cuestión de aparecer en tejanos y una camiseta de tirantes.

Pero... ¿y el semblante? ¡¡El semblante, Dios!! El maquillaje que le pusieron ayer al Presidente parecía que estaba comprado a última hora en una tienda de todo a 1 euro, diez minutos antes de la comparecencia.

Durante toda su intervención tuvo la voz tomada, muy interna, como si no quisiera salir de dentro, que además le ayudó a sobre actuar su dolida presencia, cosa que a menudo se soluciona con una buena carraspera, aunque igual no era el mejor día para manifestarla. Se quejó del asedio al que está siendo sometido en los últimos meses, que no habría adelanto electoral y que no se había planteado dimitir...

Pero un momento. Tiremos de archivo. Me voy al 25 de agosto de 2023. ¿Alguien recuerda el discurso de Luis Rubiales, cuyo look Y discurso era muy parecido al del Presidente Sánchez? "¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión en la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues yo les voy a decir algo: no voy a dimitir". Y lo repitió por cinco veces. Bien: Rubiales presentó su dimisión el 10 de septiembre, quince días después.

Uno piensa que quizá ayer igual era el mejor día para que se despidiera "La familia de la tele", abrir el plató, dar voz a su elenco de figuras para que opinaran al respecto sin filtros, ni cortapisas. Hubieran hecho historia en la tele.

Por eso ayer Sánchez me recordó, y entiendo que también a quienes tengan una edad que supere la cincuentena, a aquel cómico argentino llamado Joe Rígoli, que nos dejó en 2015, y que bajo su personaje Felipito Takatún, hizo célebre una frase en el maravilloso programa "Fantástico", de José María Íñigo, que sentenciaba: "Yo sigo", dando calabazas a quienes esperaban su renuncia.