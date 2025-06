Una concursante de 'La ruleta de la suerte' resuelve el último panel en tiempo récord: "¡No me lo creo!"

'La ruleta de la suerte' ha vivido una semana de récord, después de que Judith completará el último panel en menos de cinco segundos. Aun así, tuvo que pasar por una serie de cuadros para llegar a la cima del programa presentado por Jorge Fernández.

Primer panel

Judith empezó el concurso con mal pie, ya que no consiguió resolver el tablón en su primer intento. Aunque en la segunda ocasión ganó 250 euros y, más tarde, cayó en la casilla de 75 euros y decidió decir la letra 'D', que estaba repetida dos veces. Así, tras su debut y alguna que otra compra de letra, la concursante llegó al siguiente panel con 425 euros en su contador particular.

Sin embargo, Judith no se quedó ahí y quiso ir a por más, pero falló el panel. Finalmente, resolvió el primer cuadro después de unos cuantos intentos con la frase "'Llenas mi vida de colores que vi en sueños".

La suerte le acompañó

En el siguiente tablón, la alicantina decidió seguir los consejos del público del concurso e ir a por todas las vocales. Gracias a esa determinación, se puso por delante de los otros participantes.

Mientras resolvía el panel, a Judith le tocó la casilla de los 75 euros y dijo la letra 'S'. Como había cuatro, su cuenta ascendió a 375 euros.

En ese momento, la de Guardamar del Segura tenía dudas de cuál era la primera palabra. Hasta que cayó en la caseta de 150 euros y al decir la letra 'C' y haber dos, consiguió situarse en 725 euros.

Y ya con la 'N', que también se repetía dos veces, acabó con 1.025 euros en su marcador. Resolviendo la frase de 'Mejora con las relaciones sexuales'.

Judith ganando 6.400 euros / Antena 3

Los tres segundos de oro

Judith supo descifrar la pista del Libro y autor, que era el último panel, con tal solo la elección de las palabras 'N', 'C', 'L' y 'E'.

A pesar que la consonante 'C' no estuviera, la alicantina resolvió en tres segundos la frase de '"Razón de amor" y Pedro Salinas'.

Judith consigue hacer un concursazo de principio a fin resolviendo el último panel en 3 segundos: “¡Vaya día!” ➡️ https://t.co/citQkWpdAc #LaRuletaDeLaSuerte — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) June 11, 2025

Judith no paraba de decir en medio de la alegría por adivinar el nombre del libro: "No me lo creo". La concursante no sabía cuál era el libro de Pedro Salinas que se tiene que estudiar en bachillerato con la generación del 27.

Además, cuando vio que ganó en un día 6.400 euros, empezó a exclamar felizmente: "Vaya día". Con esta emoción, Judith abandonó el programa alegre y se fue para sus tierras alicantinas.