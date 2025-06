Un canutazo a Àngel Llàcer

Déjenme que les explique dos momentos delirantes de La Familia de la Tele del pasado lunes.

Del primero la protagonista era Lydia Lozano, cuyas palabras fueron: “Nunca había ido a la feria del libro en Madrid.” En diciembre cumplirá 65 años, pero su mejor frase fue, refiriéndose a la feria: “Es súper emocionante” (silencio en el plató al escuchar el adjetivo). Y prosiguió: “O sea, la de gente que había… la de gente cargando con libros”. Y Kiko Matamoros remató: “No me digas… oye que se llevan libros de la feria”, mientras Inés y Aitor no podían disimular la risa… Lydia acababa su relato: “también había gente que no compraba, pero te da mucha alegría ver la gente comprando libros”. Y de nuevo Kiko Matamoros, del que tengo la impresión que está de vuelta de todo, quizás por eso lleve desabrochados sus cuatro primeros botones de su camisa en homenaje a Bordón 4, proclamando: “¡¡De verdad, oye, qué programón hoy, la de cosas raras que pasan, va la gente a la feria del libro… a comprar libros!!

Segundo tema. Nuria Fergó, la artista que descubrimos en OT1, anuló un concierto en Alicante por precariedades técnicas, que se mezclan con situaciones personales inapropiadas.

No creo que se tengan buscar reacciones a todas las noticias porque no siempre es necesario, pero el programa las buscó y el propio espacio, o alguna agencia, realizaron el llamado ‘canutazo’, lo que vendrían a ser tres preguntas de tema libre y sin consulta previa en un acto público a un famoso. Y se encontraron a Àngel Llàcer. La relación entre ambos data de la primera edición de OT, hace 25 años. Quizás no era el invitado conveniente.

La reportera le realizó una pregunta poco corta: “No se si has escuchado ahora a Nuria Fergó, que se ha abierto hablando de su primer marido, y él está bastante molesto, no lo entiende y como que ve las cosas de otra manera…” A medida que avanzaba la pregunta la cara de Llàcer era lo más parecido a la de la rana Gustavo en Barrio Sésamo cuando no entendía nada… y Llàcer respondió: “A mí qué coño me cuentas, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, es que no sé… es que desde OT1 no ha le visto más… ¡como tanta otra gente!”. Definitivamente no era el invitado conveniente.

Alguna vez he pensado en programar La familia a las 12 de la noche… donde el cerebro descansa y predomina el entretenimiento sobre el interés… No vendría de más otro cambio.