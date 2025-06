Jordi González, en Col·lapse

Tras una notoria ausencia apareció en televisión Jordi González, que explicó la delicada situación de salud que ha sufrido recientemente, y que ahora maneja sus prioridades en función de sus apetencias personales (“no voy a bodas”) o profesionales (“me gustaría hacer radio o televisión).

A estas alturas de la vida conviene ser egoísta y mandar sobre uno mismo. Celebro el futuro retorno de quien desde sus inicios en Ràdio Barcelona (la radio siempre es la mejor escuela) y empezando por “La Palmera” ha sabido fabricar y vender entretenimiento y ha formado parte de nuestras vidas. Ben tornat, Jordi!

El nivel de calidad de los invitados de Ricard Ustrell es excelente y me recuerda mucho a los niveles de producción de invitados del mítico Àngel Casas Show, aquel buque insignia que se emitió en los inicios de “la nostra” durante cuatro años (1984-1988)… en los que Ustrell ni siquiera había nacido. Enhorabuena al equipo de producción y a su decisión de dejar la pantalla. Aunque no siempre es posible conviene realizar un stop.

Cuchillos de familia

Presencié el pasado viernes algo que he visto muy poco en televisión: el ejemplo ideal de un gran menosprecio a un colega en un plató. Para mi fue voluntario. Ocurrió, cómo no, en el inicio de La Familia de la Tele, disimuladamente, y fue lo peor que le puede ocurrir cuando un programa lleva 25 entregas y es una nave sin rumbo.

Tomó la palabra Inés, que mirando a cámara, expresó: “Una persona está a punto de llegar para liarla más parda que el calor del albero del Rocío…” En esto que María Patíño recoge y dice… “fíjate, y de verdad, COMPAÑERA, si lo que acabas de dec… DE LEER, es real… “. ¿Perdón? ¿De leer? Ese trato en directo es una burla, es un abuso de autoridad, . “Leer”. No nombrarla, no citarla, llamar “compañera” a alguien que ocupa tu mismo status… me resulta todo menos gratificante y bonito. Las cifras negativas jamás acompañan a un buen rollo en un plató.

La Nations de Rivero

Durante esta Nations League de fútbol Juan Carlos Rivero no ha dejado a nadie indiferente: cantó un gol del Real Madrid en lugar de la selección española, estuvo a punto de pronunciar ‘Cucaracha’ para mencionar a Cururella y durante la final del domingo el realizador pinchó unos seguidores que enarbolaban la bandera española antigua, la del pollo, la facha: “esa bandera ya no vale… felizmente”. Pues eso: felizmente.