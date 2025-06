La actriz Clara Galle se planta ante los estándares de belleza y presume de cambio físico: "Siempre se nos dice que tenemos que estar más delgadas..."

Los actores afrontan importantes cambios físicos a lo largo de su carrera profesional. La actriz Clara Galle se ha visto obligada a ganar fuerza muscular para dar vida a una deportista de élite en 'Olympo', una serie que estrena Netflix el 20 de junio.

Clara Galle, Nuno Gallego y Agustín Della Corte acudieron este lunes a la 'Revuelta' para presentar una serie en la que interpretan a jugadores de rugby y nadadores profesionales. La actriz pamplonesa ha convertido su obligación en su nueva pasión, y ha reconocido estar un poco "obsesionada" con la natación sincronizada.

La nueva afición de Clara Galle ha hecho que, igual que en el caso de sus compañeros, se evidencie el cambio físico en su cuerpo. Y aunque ganar masa muscular es habitual en el caso de los hombres, la sociedad todavía mira con lupa a las mujeres fuertes.

David Broncano, aficionado al deporte, se fijó en el cambio físico experimentado por los tres protagonistas de 'Olympo' y no tardó en destacarlo en el programa. "Te has puesto fuerte tu también, la que más en proporción de lo que venías", le dijo el presentador.

Clara Galle mostró orgullosa su brazo y reivindicó que “a las mujeres, socialmente siempre se nos ha dicho que tenemos que estar más delgadas" pero que "la realidad es que yo, subiendo de peso, estoy súper contenta. Le he cogido mucho gusto a estar fuerte”.

"Me veo fuerte y me veo mejor, me gusta esta pierna", ha reconocido la actriz. Sus compañeros también han elogiado su cambio y han reconocido que "ya venía fuerte, pero ahora lo está más".