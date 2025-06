Susanna Griso contra Melody: ‘Mejor que no opines’

Después del paso de Melody por Eurovisión, todos estábamos esperando que se sentara a hablar en algún programa televisivo. De primeras, no lo hizo. 'La Revuelta' tenía esa entrevista programada hacía meses y aún así Melody exigió disculpas a Broncano por cachondearse del asunto ante su ausencia.

Viendo la polémica que se generó, y tras la negativa de su presentador a pedirle perdón, parecía difícil imaginar que no volvería a pisar el exitoso programa de la 1.

Así, ¿qué mejor manera que hacerlo en la que es por excelencia la competencia directa de Broncano, 'El Hormiguero'? El resultado en el espacio presentado por Pablo Motos fue nada más y nada menos que un 19.9% de audiencia y su mejor dato del año, superando incluso al partido de semifinales de la Nations League de fútbol que enfrentó a Alemania y Portugal, que se jugaba a esa misma hora.

De esta manera, la de Dos Hermanas también dio que hablar el miércoles noche, tras conversar con Pablo Motos. Muchos han sido los que la han seguido criticando y tachándola de “yoista”. Alguien que también ha hecho un comentario negativo sobre ella, y que además pertenece a la misma cadena que el programa de Trancas y Barrancas, es Susanna Griso.

Durante la emisión de 'Espejo Público' de este jueves, la periodista catalana, además de Gema López y otros colaboradores, no parecía estar de acuerdo con el discurso de la eurovisiva.

Visita de Melody a 'El Hormiguero'

En el programa de las hormigas, Melody habló de diversos temas entre los cuales estuvo su actuación en la ciudad suiza de Basilea. Pero el 'late night' también dio para hablar de otro asunto tan preocupante como a la orden del día, el conflicto entre Israel y Palestina. Su respuesta ante esto, nuevamente, fue muy superficial.

Susanna Griso prefiere que no opine

Durante la emisión de su programa, 'Espejo Público', Griso alabó la actuación de la artista: “La ejecución fue impecable, que la canción era malísima, pero que ella no podía hacer más”. Poco después, fue muy crítica con ella por otras razones: “Si tienes una opinión formada, me encanta escuchar a los artistas, pero para que digan ‘qué penita que se mueren niños en el mundo’, ahórratelo. Ahórratelo, es mejor que no opines”. “Ha intentado quedar bien con todos”, añadía Gema López.

“Ella puede decir que cree que le ha perjudicado toda la política con Israel, que ha habido un lobby judío que de alguna manera ha querido castigar el Gobierno en el culo de Melody, lo digo claramente”, continuaba afirmando Griso.

Además, cabe decir que Melody, en lo que respecta al conflicto de Oriente Medio, dijo en El Hormiguero que ella no puede “hablar de ciertos temas porque no soy política, soy artista, soy cantante, y se me van de las manos”. Consecuentemente resaltó: “Estoy en contra total de las guerras, me parece terrible lo que está pasando, y en el mundo no se debería permitir este tipo de cosas que mueran niños y gente inocente”.

Ante esta respuesta tan superficial, muchos han sido los que se han vuelto en su contra: “No soy política para hablar de esos temas. ¿Debe ser psicóloga para hablar de la salud mental, no?".