Los mil temas del Altaveu

Hace poco tomé un café con un directivo televisivo, y éste me confirmó, a mi entender con razón, que los magazines que se emiten por las tardes deben huir de la política y ser bastante amables. Y bajo ese esquema se ajusta el Altaveu, en La2 Catalunya.

Desde que empieza el programa hasta el final, donde se resuelve un acertijo cuya respuesta es el nombre de un pueblo de Catalunya, Danae Boronat y un grupo de buenas personas debaten con una agradecida distensión un imparable goteo de tertulianos, temas de origen diverso, videollamadas, invitados que traen merienda, etc... Temas cortos, breves y picaditos. Tengamos en cuenta al Altaveu como programa amable en el que no cabe el enfado, importante en estas ácidas fechas que vivimos.

Anna, Gomez, la tertuliana

Destila un odio fuera de lo común a todo lo blanquiazul. Es tertuliana en "El món a RAC1", de Jordi Basté, el programa de radio más escuchado en Catalunya. En mitad del debate del monotema de la semana, y conversando con Jordi de Planell, ella soltó esto: "El Barça representa el patrimonio de la catalanidad del futbol..." Ahí se quedó. No supo explicar qué tribunal que ha resuelto dicha sentencia y ante la falta de argumentos añadió algo quiso justificarlo con una frase surrealista: "en las gradas del RCDE Stadium donde se disputó el partido femenino entre España e Inglaterra, el 80% de gente llevaba la bandera española".

Fue un razonamiento más propio de la mítica película "Aterriza como puedas" donde nos estaríamos revolcando de la risa. En fin, creo que conviene una revisión urgente de los filtros de la máquina de café de la radio para verificar que no existe aditivo extraño que trastorne el discurso de algún tertuliano.

Me ocurre mucho, y cada día más, que como histórico oyente de radio, agradecería que algún tertuliano, alguna vez en la vida, proclamara: "disculpadme pero no, yo paso de este tema porque no tengo toda la información y por tanto prefiero no opinar".

¡¡Qué ejercicio de honestidad tan poco exhibido y cuánta polémica absurda nos ahorraríamos!! Pero hay quien prefiere mantener esa tribuna pública argumentando la primera frase que le viene al cerebro antes que transparentar desconocimiento sobre un tema concreto. A eso se le llama inseguridad, por dos motivos: por evitar perder una maravillosa tribuna mediática... y por esos 120 euricos a la semana, claro.