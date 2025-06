En El intermedio de La Sexta, Wyoming y Dani Mateo nos mostraron un gag sobre el mal perder del PP con una pieza que llevaba por título: "Tu fraude me suena", y que se basaba en unas acusaciones de pucherazo electoral del PP. Como protagonistas del concurso/gag estaban Nuñez Feijóo, Esteban González Pons y Javier Arenas, con la aportación de unas imágenes de archivo que servían de un apoyo para un nuevo azote.

Es el típico gag que saca una sonrisa sólo en función de la afinidad política del espectador, aunque el target de audiencia de la Sexta tampoco ofrece muchas dudas. El gag fue más inteligente que humorístico, porque gracia tenía más bien poca y además suponía un elemento más que sumaba a la guerrilla.

Así que, por favor, repartan las bofetadas a partes iguales, porque escribir gags para el goce del dueño y que siempre suelen empezar y acabar criticando a los mismos supone renunciar a una parte de votantes, es decir, de ciudadanos; o sea, de share. En fin: como alguna vez me argumentó José Rico, jefe de política de El Periódico, la vida es una permanente campaña electoral. Y así es. Seguimos en campaña.

Supervivientes

Estos van a su aire, porque con la excusa de un programa de televisión se siguen peleando lejos de aquí, aunque sólo por dinero, un tal Montoya, una tal Sheila, una tal Anita y un tal Escassi, pensando que el planeta gira en torno a ellos. En un año comprobarán que no es así, aunque la mayoría de la audiencia prefiere ese tipo de entretenimiento a esas horas de la noche que no les obligue a esforzarse y que no les haga pensar, pese a quienes lo protagonizan no sean capaces de escribir un renglón sin una falta de ortografía.

Intxaurrondo, a La Revuelta

Ayer por la mañana la televisión nos regaló dos shows: en todas, el show de Aldama entrando en el hotel durante la comparecencia de Leire Díez. Y otra, en el show de Mañaneros en la 1 cuando Silvia Intxaurrondo comentó: "Lo que hace Aldama es ir a por Leire Díez y acompañarle a la salida. Por ello tendríamos que entender que Aldama ha ido a esa rueda de prensa a arropar a Leire Díez". Es lo más parecido a tratar a la audiencia como auténticos imbéciles, de "creeros lo que os digo que soy la voz de la tele pública". Si por cualquier eventualidad alguna noche fallan Castella o Grison en La Revuelta, posiblemente Intxaurrondo no decepcione con comentarios semejantes.